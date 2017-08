הזמר גלן קמפבל מת בגיל 81

זמר הקאנטרי האמריקאי גלן קמפבל מת אתמול (שלישי) והוא בן 81. בשנים האחרונות סבל הזמר מאלצהיימר. לפני כחודשיים יצא אלבום האולפן האחרון שלו, ה—64 במספר. האלבום, "Adiós", הוקלט בנשוויל בשנים 2012 ו–2013, אחרי שכבר אובחנה מחלתו של הזמר, ונועד להיות אלבום הפרידה שלו ממעריציו.

קמפבל, שנולד בשנת 1936 בארקנסו, היה אחד מזמרי הקאנטרי הבולטים והמצליחים בשנות ה–60 וה–70. אלבומיו נמכרו ב–45 מיליון עותקים והוא זכה בפרסים רבים, בהם גראמי על מפעל חיים בשנת 2012.

הוא החל את הקריירה בשנת 1960, כנגן גיטרה בהקלטות של זמרים אחרים. בשנת 1962 הוציא את אלבומו הראשון, Big Bluegrass Special. בין להיטיו הגדולים ביותר נמנים "Wichita Lineman", "ג'נטל און מיי מיינד" ו"ריינסטון קאובוי". הוא גם הקליט גרסאות מחודשות לשירים של אחרים. למשל "It's Over" של רוי אוריבסון ו"By the Time I Get to Phoenix" ששר במקור ג'וני ריברס.

קמפבל גם שיחק בכמה סרטים, כמו המערבון "אומץ אמיתי" שביים הנרי האתאוויי ויצא בשנת 1969 ועליו היה מועמד לגלובוס הזהב לפרס השחקן המבטיח וקומדיית הפעולה Any Which Way You Can שביים באדי ואן הורן ויצאה בשנת 1980.

בשנת 2014 הוא עמד במרכז הסרט התיעודי "Glen Campbell: I'll Be Me" שביים ג'יימס קיץ'. שיר הנושא שלו היה מועמד לאוסקר.

הוא היה נשוי ארבע פעמים והותיר אחריו שבעה ילדים. במשך השנים התמודד גם עם התמכרות לאלכוהול ולסמים.