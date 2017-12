מתנת חג מולד של ג'יימס בלייק למעריצים: גרסה יפה ל"וינסנט" של דון מקלין

הזמר הבריטי ג'יימס בלייק העלה אתמול (ראשון) בערוץ היוטיוב שלו גרסה חדשה לשיר "וינסנט" שכתב ושר דון מקלין על הצייר ואן גוך. את השיר הקליט בלייק החודש בלוס אנג'לס, אחרי ששר אותו בהופעותיו בשנים האחרונות.

בגרסה החדשה הזמר מלווה את עצמו בפסנתר. רק הוא וקולו, ללא שום ליווי. המלים שכתב דון מקלין - בשיר שנודע גם כ"Starry Starry Night" ויצא באלבום "אמריקן פאי" ב-1971 - נשמעות מנחמות, קרובות ומלטפות עוד יותר מאשר בביצוע המקורי. כמו בגרסה מחודשת אחרת, שהקליט בלייק לקלאסיקה אמריקאית נוספת - "The Sound Of Silence" של סיימון וגרפונקל - גם כאן נדמה שהוא יורד למצולות, אל המעמקים, כדי לשלות משם פנינים שעדיין לא התגלו ונאספו.

אלבומו האחרון של בלייק עד כה, "The Colour in Anything", יצא ב-2016. השנה הוא שר בהופעותיו כמה שירים חדשים, בהם "Loath to Roam".

מקלין עתיד להופיע בישראל ביוני 2018. זו תהיה הופעתו השנייה בארץ, אחרי שהופיע כאן בסוף שנות ה-70. לא מן הנמנע שהוא ישיר גם את "וינסנט", שבו הוא מביע אמפתיה לצייר ההולנדי, שהתאבד, בהיותו בן 37. "איך סבלת בגלל ניסיונך לשמור על השפיות", הוא שר, "הם לא הקשיבו, הם לא ידעו. אולי הם מקשיבים כעת".