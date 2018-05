עוד יום, עוד ניצחון ל"Toy" של נטע ברזילי

1. נטע ברזילי - TOY

מלים ולחן: דורון מדלי וסתיו בגר

עיבוד: סתיו בגר, אבשלום אריאל ונטע ברזילי

נטע ברזילי מבצעת את "Toy" באירוויזיון

2. סטטיק ובן אל - Kawaii

מלים ולחן: לירז רוסו ובן אל תבורי

עיבוד: ג'ורדי (ירדן פלג)

סטטיק ובן אל תבורי - Kawaii

3. בניה ברבי - מישהו כאן איתי

מלים ולחן: דודי בר דוד, אליעד נחום ובניה ברבי

עיבוד: פטריק סבג

בניה ברבי - מישהו איתי כאן

4. עברי לידר - נסיכה שלי

מלים: אורי בן ארי

לחן: אורי בן ארי ואיתן דרמון

עיבוד: אריאל טוכמן

נסיכה שלי - עברי לידר

5. עומר אדם - חברות שלך

מלים ולחן: אלעד טרבלסי ומאור תיתון

עיבוד: אסף צרויה

עומר אדם - חברות שלך

6. עומר אדם - אוהבת אותי אמיתי

מלים, לחן ועיבוד: תמר יהלומי ויונתן קלימי

עומר אדם - אוהבת אותי אמיתי

7. עדן חסון - ילדים כאלה

מלים ולחן: עדן חסון

עיבוד: יעקב לאמעי

עדן חסון - ילדים כאלה

8. משה פרץ - סוכר בקפה

מלים ולחן: משה פרץ ואבי אוחיון

עיבוד: משה פרץ ומתן דרור

משה פרץ - סוכר בקפה

9. עידן רייכל - ואם תבואי אליי

מלים ולחן: עידן רייכל

עיבוד: עידן רייכל ונועם עקרבי

עידן רייכל - ואם תבואי אליי

9. I Like It - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

מלים ולחן: Jose Balvin, Benito Martinez Ocasio and Belcalis Almanzar

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin - I Like It

10. דיקלה - תודה

מלים: דיקלה דורי

לחן: דיקלה דורי ועדי רותם

עיבוד: דיקלה דורי, אוריאל ויינברג ועדי רותם