מרטין גאריקס, הדי־ג'יי הטוב בעולם, יופיע בישראל

הדי־ג'יי ההולנדי מרטין גאריקס, הנחשב לתקליטן הטוב בעולם על פי המגזין הבריטי "די־ג'יי מאג", יופיע ב–10 בספטמבר בפארק הירקון בתל אביב. מחירי הכרטיסים להופעה בתל אביב ינועו בין 295 ל–395 שקל.

גאריקס, בן 22, נולד באמסטרדם והחל להתעניין במוזיקה אלקטרונית לאחר שראה את הדי־ג'יי טייסטו מנגן במשחקים האולימפיים באתונה בשנת 2004. ב–2012 הוחתם בחברת התקליטים "Spinnin Records" ויצר רמיקס לשיר של כריסטינה אגילרה "Your Body".

הוא התפרסם ב–2013 עם השיר "Animals" שדורג במקום הראשון בטבלת הסינגלים הבריטית. כיום יש לשיר יותר ממיליארד צפיות ביוטיוב. ב–2014 הוציא גריקס מיני אלבום ראשון שכלל מגוון להיטים שהפיק ובהם "Tremor", "Gold Skies", "Proxy" ו"Wizard". ב–2015 שיתף פעולה עם הדי־ג'יי אביצ'י כשהפיק לו את אחד הלהיטים הגדולים ביותר שלו, "Waiting For Love". באותה השנה הוא כבר דורג במקום השלישי ברשימת הדי־ג'ייז הטובים בעולם של המגזין "די־ג'יי מאג".

לאחר חילוקי דעות שהתגלעו בין גאריקס ובין מנהלי חברת התקליטים שלו ב–2016 הוא הקים חברת הקלטות עצמאית, STMPD RCRDS. הקטע הראשון שיצא בחברה זו היה "Now That I've Found You" בשיתוף ג'ון מרטין ומיקל זיטרון. באותה שנה דורג גאריקס במקום הראשון ברשימת מאה הדי־ג'ייז הטובים בעולם של "די־ג'יי מאג". הוא נחשב לדי־ג'יי הצעיר ביותר הזוכה בתואר הנכסף.