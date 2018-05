הצמד האמריקאי "הציינסמוקרס" ישוב לישראל

שנה לאחר שהופיע בישראל, יחזור הצמד האמריקאי "הצ'יינסמוקרס" לאמפי לייב פארק בראשון לציון. הכרטיסים להופעה שתתקיים ב–19 ביולי יוצעו למכירה מהבוקר במחירים שנעים בין 280 ל–370 שקל. הצמד, אלכס פל ואנדרו טאגרט, הוציא לפני חודש סינגל חדש, "Sick Boy".

אלבום הבכורה של הצמד, "Memories Do Not Open", יצא באפריל 2017 ונמכר ביותר ממיליון עותקים בארצות הברית. באותה השנה הוחתמו השניים על הסכם בלעדיות בתמורה ל–35 מיליון דולר עם מועדון בלאס וגאס, "XS Night Club", שבו יופיעו במשך שלוש שנים.

"הצ'יינסמוקרס", שעל פי "פורבס" מדורגים במקום השלישי ברשימת הדי־ג'ייז המצליחים בש–2017, הוציאו להיטים רבים, בהם "Paris" והדואט "Something Just Like This" עם "קולדפליי". השיר "Closer" הוא הוא אחד הקליפים הנצפים ביותר ב–2016, עם יותר משני מיליארד צפיות.

השיר שלהם, "Don't Let Me Down", זכה בפרס הגראמי ב–2017 בקטגוריית הקלטת הדאנס הטובה ביותר. הצמד זכה בפרסים רבים, בהם מטעם מגזין המוזיקה בילבורד. אנדרו טאגרט, אחד מחברי הצמד, אמר בעבר שהסגנון המוזיקלי שלהם מבקש לטשטש את הגבולות בין אינדי, דאנס, פופ והיפ־הופ. בין המוזיקאים ששימשו להם השראה הם מונים את "דדמאוס" ופארל ויליאמס.