הזמרת דמי לובאטו מתאוששת אחרי שאושפזה בשל חשש למנת יתר

הזמרת האמריקאית דמי לובאטו, שהובהלה אתמול (שלישי) לבית חולים בלוס אנג'לס לאחר שהתגלתה מחוסרת הכרה בביתה, התעוררה והיא מתאוששת. כך דיווחה סוכנות אי-פי.

לובאטו, בת 25, מופיעה כעת ברחבי העולם כחלק מסיבוב ההופעות של אלבומה השישי "Tell Me You Love Me world". באתר TMZ דווח אתמול שהיא אושפזה בבית החולים בגלל מנת יתר.

דמי לובאטו - דלג

נציגיה אמרו כי היא "ערה ונמצאת עם משפחתה, המבקשת להודות לכל מי שהביע תמיכה". לדבריהם, "כמה מהדברים שפורסמו עליה אינם נכונים והמשפחה מבקשת לשמור על פרטיותה של הזמרת עד שהיא תחלים, כי זה הדבר החשוב ביותר עכשיו".

לובאטו, שנולדה ב-1992 בניו מקסיקו, התפרסמה כבר כילדה, בסרט של דיסני "קאמפ רוק" ואחר כך בסדרה "החברים של ברני". אלבום האולפן הראשון שלה, "Don't Forget", יצא ב-2008. מאז הוציאה עוד חמישה אלבומים, האחרון שבהם "Tell Me You Love Me" מ-2017.

דמי לובאטו - דלג

הזמרת, שזכתה בפרסים רבים, בהם בטקסי פרסים של אם-טי-וי ובילבורד, לא הסתירה את התמודדותה עם בולימיה ואנורקסיה, ועל כך שהיא סובלת מהפרעה דו קוטבית.

לפני כחודש הוציאה שיר חדש, "Sober". הזמרת, שאושפזה במוסד גמילה ב-2010, שרה בשיר החדש "אמא, אני כל כך מצטערת שאני עדיין מכורה / ואבא בבקשה תסלח לי על כל הבקבוקים על הרצפה". אביה של לובאטו היה מכור לסמים ולאלכוהול ומת מסרטן.