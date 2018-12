רדיוהד, ג'נט ג'קסון ו"הקיור" להיכל התהילה של הרוקנרול

הלהקות "רדיוהד", "הקיור", "רוקסי מיוזיק", "דף לפרד", "הזומביז", לצד הזמרות ג'נט ג'קסון וסטיבי ניקס, ייכנסו השנה כחברות כבוד רשמיות בהיכל התהילה של הרוקנרול. אות הכבוד יוענק לנבחרי 2019 בטקס חגיגי, שיתקיים ב-29 במארס בברוקלין בפעם ה-34 במספר.

בין ההרכבים שלא עברו הפעם את הסינון הסופי ניתן למנות את אל אל קול ג'יי, רייג' אגיינסט דה מאשין, "Devo" וחלוצת האלקטרוניקה הגרמנית, "קרפטוורק".

ג'נט ג'קסון. היתה מועמדת שלוש פעמים AP

ג'נט ג'קסון, שפרצה בשנות ה-80 וחתומה על שורה של להיטים בהם "Together Again" ,"All For You" ו-"Nasty", נכנסת להיכל אחרי שהיתה מועמדת כבר שלוש פעמים. בזאת היא מצטרפת לאחיה מייקל, שנכנס בשעריו ב-2001, ולאחיה הנוספים, חברי "חמישיית ג'קסון", שזכו בכבוד בשנת 1997.

בעבור ניקס מדובר למעשה בכניסה שנייה להיכל - בו היא חברה מאז שנת 1998, לצד חבריה ללהקת "פליטווד מק", שנוסדה בסוף שנות ה-60. עמה היא מופיעה גם היום, לצד טיפוח קריירת סולו מצליחה.

היכל התהילה של הרוקנרול נוסד ב–1983 בקליבלנד, אוהיו, כמוזיאון, ארכיון וארגון שמטרתו לתעד את ההיסטוריה של הז'אנר, ולחלוק כבוד למי שטבעו בו חותם. שלוש שנים לאחר מכן החל ההיכל להזמין אליו להקות ומוזיקאים משפיעים שנבחרו על ידי מומחים בתחום, בתנאי שעברו 25 שנה מאז יצא אלבומם הראשון. ב–2012 החל היכל התהילה לאפשר למעריצים ברחבי העולם להצביע לאמנים, אך ועדת המומחים עדיין משפיעה יותר מהקהל בבית.