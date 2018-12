בון ג'ובי ישובו להופעה בישראל: "ידענו שנהיה חייבים לחזור"

ארבע שנים אחרי הופעתה הראשונה בישראל, תשוב להקת הרוק הוותיקה בון ג'ובי להופעה נוספת במחוזותינו, שתתקיים בפארק הירקון ב–25 ביולי, 2019. "המעריצים בישראל מדהימים, הם מביאים כל כך הרבה אנרגיה למופע", מסר סולן הלהקה, ג'ון בון ג'ובי, עם פרסום פרטי המופע המלאים. "כשהופענו ב–2015, האווירה בפארק היתה מחשמלת, וידענו שנהיה חייבים לחזור". כרטיסים למופע ינועו בין 335 שקלים באזור הדשא ועד 955 לכרטיסי VIP, הכוללים כיבוד ואלכוהול. המכירה תיפתח הערב (שני) בשעה 18:00.

ההופעה בישראל תחתום את סיבוב ההופעות העולמי של בן ג'ובי, This House is for Sale, שהתחיל לפני כשמונה חודשים. "הלהקה תהיה במיטבה והאנרגיות יהיו גבוהות, כדרך לחגוג את סיום הסיבוב", הוסיף הסולן, והבטיח כי ההופעה תכיל את מיטב להיטי הלהקה וגם שירים חדשים יותר.

"זו ברכה להיות במעמד שבו אני נמצא", הוסיף בון ג'ובי בשיחה עם "הארץ". "זה שמתאפשר לי להופיע עם השירים שכתבתי מול קהלים גדולים זה עונג צרוף, ולעולם לא יימאס לי מזה". בכל הנוגע לתוכניותיו לעתיד, סיפר כי "כל עוד אנחנו נהנים לכתוב שירים ולהופיע, זה מה שנמשיך לעשות".

עוד הוסיף כי אם יש לו עצה אחת לתת לדור החדש של המוזיקאים, וזה לא למהר לצאת לסיבובי הופעות מפרכים. "אנחנו הופענו באובססיביות בתחילת הדרך כי לא ידענו אחרת, וזה גבה מאיתנו מחיר כבד", אמר. "הלוואי שמישהו היה אומר לי לקחת דברים לאט יותר. עכשיו כשאנחנו מבוגרים יותר, חזרנו ליהנות מחוויית סיבוב ההופעות אז יצאנו בשלום, אבל אני לחלוטין מעודד את הדור הצעיר להירגע קצת יותר".

בון ג'ובי, שחבריה כיום הם ג'ון בון ג'ובי, דיוויד בריאן, טיקו טורס, יו מקדונלד ופיל אקס, לצד המפיק והכותב ג'ון שאנקס, נוסדה בניו ג'רזי ב–1983 ושומרת על פעילות רציפה מאז. הם הוציאו 13 אלבומי אולפן — האחרון שבהם, "This House is Not for Sale", יצא בסוף 2016 — שישה אלבומי להיטים ושלושה אלבומי הופעה חיה. במרוצת השנים מכרה הלהקה 40 מיליון אלבומים בארצות הברית וכ–130 מיליון ברחבי העולם. בשנה החולפת צורפה להיכל התהילה של הרוקנרול בארה"ב.

בין להיטיה ניתן למנות שירי רוק קצביים כמו "Livin' on a Prayer" ,"You Give Love a Bad Name" (שניהם מאלבום הפריצה של הלהקה, "Slippery When Wet" מ-1986), לצד בלדות רוק כמו "Bed of Roses" מ-1992 ו–"Always", שירם המצליח ביותר, שיצא ב–1994 ונמכר במיליוני עותקים. לאחר כמה שנים שקטות יותר, חזרה הלהקה בשנת 2000 עם הלהיט "It's My Life", וב–2006 זכתה הלהקה בגראמי על שירה "Who Said You Can't go Home".