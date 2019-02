א-הא! כוכב "דברים מוזרים" שחזר את קליפ האייטיז האולטימטיבי

"וויזר" ממשיכה להתבסס כאמנית רסטורציה לאבני דרך בתרבות הפופ. הלהקה, שכבר ב-94' החייתה בקליפ את הפונז מ"ימים מאושרים" והשנה שברה קצת אינטרנט עם גרסתה ל"אפריקה" של "טוטו", נגעה השבוע בקלאסיקת אייטיז נוספת: "Take on Me" של "א-הא" - לרבות שחזור לקליפ האנימציה האלמותי.

את הקליפ החדש מוביל פין וולפהארד, כוכב הסדרה "דברים מוזרים" ("Stranger Things") בן ה-16, שמגלם כאן גרסה טינאייג'רית זועמת ונפוחת שיער של סולן "וויזר", ריברס קומו. את שאר חברי "וויזר" מגלמים בקליפ חברי להקתו של וולפהארד, " Calpurnia", שהוציאה בשנה שעברה אלבום בכורה.

הקאבר של "וויזר" לשירה של להקת הסינת'פופ הנרווגית יצא בחודש שעבר במסגרת "The Teal Album", אלבום שכולו גרסאות כיסוי של הלהקה ללהיטי אייטיז. "אפריקה", איך לא, פותח את האלבום.

בראשית החודש הבא תוציא וויזר את "The Black Album", אלבום עם שירים חדשים באמת, אך עם שם ישן וגימיקי לא פחות - בו השתמשו בעבר גם "מטאליקה" וגם ג'יי-זי.