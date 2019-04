ההפתעות של צ'יילדיש, הקאמבק של ביבר: היילייטים מפסטיבל קואצ'לה

קואצ'לה, מפסטיבלי המוזיקה הגדולים והמצליחים בעולם, הגיע אמש (ראשון) אל סיומו. הפסטיבל, שנערך מדי שנה בקליפורניה וכל כרטיסיו נמכרו תוך שעות גם הפעם, ננעל אחרי שני סופי שבוע עמוסים בשמות והופעות ענק — האחרונה שבהן היתה של אריאנה גרנדה.

הזמרת בת ה–25 שאינה זרה לשיאים — האחרון שבהם היה היותה הזמרת הראשונה בספוטיפיי ששלושה מאלבומיה חצו את מחסום 2 מיליארד ההזרמות — שזרה בהופעתה להיטים מוקדמים יחסית, כמו "God is a Woman", לצד שירים חדשים כמו "7 Rings" ו–"Break up with your girlfriend, i’m bored". על פי ההערכות, היא קיבלה על הופעתה שמונה מיליון דולר — סכום זהה לשכרה של ביונסה, שהפציצה בפסטיבל בשנה שעברה.

שיא הופעתה היה כשהפתיעה את הקהל עם לא אחר מאשר ג'סטין ביבר, שרק לאחרונה הודיע על הפסקה מעולם המוזיקה בשל בעיות נפשיות. "לא הייתי על הבמה כבר שנתיים, באתי לכאן כשלא היה לי מושג שאני עומד להיות על הבמה הערב אבל הייתי צריך להחזיר את הגרוב ואת ה'סוואג' שלי", אמר לקהל, וביצע את להיטו "Sorry". את הופעתו חתם בהבטחה לאלבום שייצא בקרוב.

ויש גם מי שהספיק להופיע בשני סופי השבוע של הפסטיבל. צ'יילדיש גמבינו, הלוא הוא השחקן־זמר־קומיקאי דונלד גלובר, שימח בשבוע שעבר את מעריציו שבפסטיבל כשהפתיע אותם עם הקרנת סרטו הסודי "גויאבה איילנד", אותו צילם יחד עם ריהאנה. אמש הוא הפציע בשנית על הבמה, במופע שכלל את כל להיטיו, זיקוקים ומפגש עם צ'אנס דה ראפר. הראפר אמנם לא טרח לעלות על הבמה — מפגשו עם גמבינו היה מאחורי הקלעים אחרי ביצוע הלהיט "This is America" — אך שמחת המפגש תועדה והוקרנה בלייב במהלך המופע ועוררה את התלהבותו של הקהל.

גם "טיים אימפלה" שהופיעה בפסטיבל הפתיעה בראפר־אורח משלה — אייסאפ רוקי, שחיבורו לרוקרים לא היה מהמתבקשים ביותר. עוד הופיעו הכוכבת העולה בילי אייליש, ג'יי באלווין, הראפר קיד־קודי וכמובן הופעתו של קניה ווסט שזכתה בלא מעט כותרות משלה.