להקת "סוויד" תשוב להופעה בישראל

להקת "סוויד", מחלוצות סצנת הבריטפופ של שנות ה–90, תשוב לישראל להופעה אחת שתתקיים ב–25 בספטמבר בזאפה לייב פארק בראשון לציון. על הגעתה לארץ, השלישית מאז האיחוד ב–2010, הכריז הלילה (שבת) סולן הלהקה, ברט אנדרסון, כשהתארח בנשף הרוק של אביב גפן. הלהקה חתומה על שורה של להיטים בהם "She's in Fashion" ,"Everything Will Flow" ,"Animal Nitrate" ,"Film, Star" ,"The Beautiful Ones" ורבים נוספים. מחירי הכרטיסים למופע ינועו בין 279 ל–389 שקלים, בהתאם למקום הישיבה.

"סוויד" הוקמה ב–1989 על ידי אנדרסון ובת זוגו ג'סטין פרישמן (שעזבה עד מהרה), יחד עם הבסיסט מאט אוסמן. בהמשך, לאחר חיפושים, הצטרף גם הגיטריסט ברנרד באטלר. את אלבומה הראשון שנשא את שמה הוציאה הלהקה רק ב–1993, ובו שירים כמו "So Young" ו"Animal Nitrate" שזכו להצלחה גדולה והובילו אותו לזכייה בפרס ה"מרקיורי". שנה לאחר, בעיצומו של גל הבריטפופ ששטף את בריטניה, הוציאה "סוויד" את "Dog Man Star". אלבומה השני זכה גם הוא להצלחה והפך לימים לאחד החשובים בז'אנר. באותה תקוהפ כיכבה על שער מגזין המוזיקה "מלודי מייקר", שהכתיר אותה בתואר "הלהקה החדשה הטובה ביותר בבריטניה".

"Saturday Night" - דלג "Saturday Night"

עוד כתבות בנושא סוויד בישראל: להשאר צעירים לנצח

שנויים רבים חלו לאורך השנים בהרכב הלהקה אך הבולט בהם היה עזיבתו של באטלר במהלך הקלטות האלבום השני. הפרישה העלתה חששות בקרב מבקרי המוזיקה והמעריצים לגבי עתיד הלהקה. אך למרות הכל, בשנת 1996, הוציאה את אלבומה המצליח ביותר, "Coming Up". זה כלל חמישה סינגלים שנכנסו ישירות למצעד עשרת הגדולים הבריטי, בהם "Filmstar" ,"Saturday Night" ו"Beautiful Ones".

אנדרסון נוגע בקהל הישראלי, במהלך ההופעה ב-2015 תומר אפלבאום

"Everything Will Flow" - דלג "Everything Will Flow"

ב–2003 הודיעה הלהקה על פירוק, ושנה לאחר מכן, במאי 2004, הודיעו אנדרסון ובאטלר כי שבו לעבוד יחדיו. במסגרת ההרכב "The Tears" הם הקליטו 15 שירים ולמרות לחצי הנוסטלגיה מהקהל, סרבו לבצע שירים של "סוויד". לאורך השנים הצהירו חברי ההרכב כי איחוד יהיה מהלך בלתי סביר, אך ב–2010, כנגד כל ההתבטאויות, שב ההרכב לפעילות ויצא לסיבוב הופעות איחוד מצליח, אך עדיין ללא באטלר. מאז האיחוד ב–2010 הוציאה הלהקה שלושה אלבומים, האחרון שבהם הוא "the Blue Hour" מ–2018.

הופעתה האחרונה של הלהקה בישראל היתה ב–2015. קדמה לה הופעה ב–2011 וביקורים בשנות ה–90 בטרם הפירוק. אנדרסון גם הופיע בישראל בגפו ב–2007, במסגרת קריירת הסולו שטיפח באותן שנים.