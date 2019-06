סולן "דיסטרבד" תקף את רוג'ר ווטרס "וחבריו הנאצים" בשל הדרישה להחרים את ישראל

דייוויד דריימן, סולן להקת המטאל "דיסטרבד" הגיב לקריאתו של רוג'ר ווטרס, פעיל נמרץ בתנועת ה–BDS, לבטל את הופעתה הצפויה של הלהקה בישראל בחודש הבא. "רק ישראל שמקבלת את היחס הזה ואני חושב שכולנו יודעים את הסיבה האמיתית לכך", אמר דריימן בראיון מצולם שעלה לדף הפייסבוק "הבאת דיסטרבד לישראל". "עצם הרעיון שווטרס ויתר חבריו הנאצים מחליטים שזו הדרך להתקדם ולשנות — זה טירוף מוחלט וטיפשות מוחלטת. זה לא הגיוני בכלל".

דריימן, בן למשפחה יהודית מניו יורק, הוסיף: "אני תומך מאוד גדול של ישראל לנצח, וגם של האנשים שלנו. אבל זה לא משנה אם זה ישראל או כל מקום אחר, להחרים חברה שלמה ועם שלם בהתבסס על החלטות הממשלה שלהם זה לגמרי מגוחך. ואי אפשר להשיג כך כלום... אני לא רואה שיש חרם על רוסיה. אני לא רואה חרמות על המדינות שיש להן כמה מהמשטרים המדכאים והסגורים ביותר שקיימים על פני הפלנטה, שם נרדפים חברי הקהילה הלהט"בית ומיעוטים נוספים. אני לא רואה אנשים מחרימים את סין על מה שהם עושים לאוכלוסייה המוסלמית שלהם... החרם על ישראל מבוסס אך ורק על שנאת תרבות — של עם וחברה — שעושים לה דמוניזציה ללא הצדקה מאז שחר האנושות".

את דבריו סיים בקריאה לווטרס: "אתה רוצה להיות מסוגל לאחד אנשים? אתה רוצה להשפיע על שינוי חברתי ברמה האמיתית? תאחד את כולם להופעה". דריימן הוא האחרון בשורת מוזיקאים שענו בפומבי לדרישתו של ווטרס להחרים את ישראל, בהם ניק קייב, מדונה וסולן רדיוהד טום יורק.

"דיסטרבד" הוקמה בשיקגו באמצע שנות ה–90. לאורך השנים הוציאה הלהקה שישה אלבומים ואלבום אוסף, חמישה מהם דורגו ברשימת הבילבורד 200. בין שיריהם המוכרים נמנים "Down with the sickness", "Inside the fire" וגם קאבר מצליח ל"The Sound of silence". באלבומם "Asylum" משנת 2010 אף מופיע שיר בשם "Never Again" שקורא לא לשכוח את זוועות השואה. הלהקה תופיע ב-2 ביולי בלייב פארק ראשון לציון.