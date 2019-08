אריאנה גרנדה התארחה במפתיע בהופעה של ברברה סטרייסנד אתמול (שלישי) בשיקגו. "אני בוכה ורועדת", צייצה גרנדה בטוויטר והוסיפה: "תודה לך, אין לי מלים". גרנדה הצטרפה לסטרייסנד בשירה No More Tears — Enough Is Enough וביצעה את הקטע אותו שרה במקור דונה סאמר.

הציוץ של גרנדה נכתב בתגובה לתמונה של השתיים אותה שיתפה סטרייסנד מחדר ההלבשה וכתבה "הסוד נגלה". מאוחר יותר גם שיתפה גרנדה את התמונה וכתבה כי "תזכור את הרגע הזה לנצח".

הרשתות החברתיות התמלאו בתגובות של מעריצים. "מעולם לא דמיינתי כמה טוב תשירו יחד", כתבה מעריצה אחת בתגובה לתמונה. "אני בוכה מהתרגשות", צייצה מעריצה אחרת.

הלהיט No More Tears — Enough Is Enough הוקלט ב–1979 ומיד כיכב במצעדים בארה"ב ובעולם והגיע למקום הראשון בבילבורד. סאמר וסטרייסנד מעולם לא ביצעו את השיר יחד על הבמה, אך כן ביצעו אותו עם זמרות אחרות.