דייוויד ברמן, שהיה ידוע בעיקר כסולן הלהקה האמריקאית "סילבר ג'וז", התאבד ביום חמישי האחרון בתלייה. הוא היה בן 52 במותו. ברמן הותיר אחריו קהילה לא גדולה אבל מאוד אדוקה של אנשים שראו בו את הכותב הכי מעניין וקרוב לליבם בעולם הרוק. אלה, ואני ביניהם, זיהו ביצירתו את נקודת המפגש היפה והעמוקה ביותר שהתקיימה בין שירה (Poetry) לבין מוזיקת רוק בשלושים השנים האחרונות.

המפגש בין שירה לרוק הוא בעייתי, לרוב מאולץ, לפעמים ממש מאוס. מדובר בשתי צורות אמנות שלא חיות יחד היטב באופן טבעי. משהו בכובד הראש של השירה מנוגד באופן בסיסי למה שהופך רוק לטוב, ויוצר לפעמים יצורי כלאיים לא מלבבים. הסיכוי הכמעט יחיד למפגש מוצלח בין שתי הצורות הוא כאשר הן נפגשות בתוך נפשו של אדם אחד. זה היה המקרה של דייוויד ברמן.