ניק קייב ו"הזרעים הרעים" חוזרים לישראל להופעה אחת שתיערך ב–17 ביוני 2020 ותחנוך את איצטדיון בלומפילד המחודש בתל אביב. בביקורו הקודם כאן, לפני שנתיים, מכר קייב למעלה מ–16 אלף כרטיסים לשתי הופעות בהיכל מנורה מבטחים. הופעה זו היא חלק מסיבוב הופעות עולמי חדש של הזמר היוצר האוסטרלי, שבו ינדוד בין איצטדיונים בעולם. הסיבוב יעבור במדינות כמו אנגליה, גרמניה, נורווגיה וצרפת, וצפוי להסתיים בישראל.

המופע יכלול את להיטיו הגדולים של קייב לצד שירים מאלבומו החדש "Ghosteen". מחירי הכרטיסים יחלו ב–284 שקל ויעלו בהתאם למיקום. אפשר יהיה לרכוש כרטיס עמידה על הדשא או כרטיס ישיבה באחד המקומות באיצטדיון.

קייב נולד ב–1957 באוסטרליה ולהקתו הראשונה הוקמה בנעוריו, עם חברים שפגש בשיעור אמנות. זו היתה להקת הפוסט־פאנק The Boys Next Door, שנהפכה ב–1978 ל-The Birthday Party. כבר אז היה קייב עם שיערו השחור המזוהה, שאותו הוא צובע, לפי הסיפורים, עוד מגיל 16. כשהיה בן 19 נהרג אביו בתאונת דרכים וב–1980 הוא עבר עם הלהקה ללונדון אך היא התפרקה שלוש שנים מאוחר יותר. ב–1984 הוציא את אלבום הסולו הראשון שלו, From Her to Eternity, יחד עם להקת הליווי החדשה המלווה אותו עד היום, The Bad Seeds.

ב–2014 יצא הסרט הדוקומנטרי "20,000 יום על פני האדמה" שמתאר כביכול את היום ה–20,000 בחייו, עם תיעוד הקלטות אלבומו משנת ,2013 Push the Sky Away, ובו שיחות עם אנשים שונים מהקריירה שלו. כמה שנים לאחר מכן יצא הסרט התיעודי "עוד פעם אחת עם רגש", שתיאר את האווירה הקשה בהקלטות אלבומו הלפני אחרון, "Skeleton Tree", במהלכן נהרג בנו בן ה–15 כשנפל מצוק.

קייב הופיע בישראל מספר פעמים, החל משנות ה–90. בשנות ה–90 אף הקליט שיר עם להקת "המכשפות". לפני הופעתו הקודמת בארץ קיבל מכתבים ופניות הקוראות לו לבטלה, ובתגובה כתב באתר שלו כי חרם נגד ישראל הוא "צעד מביש ופחדני" והוסיף: "אני לא תומך בממשלה הנוכחית בישראל, לכן אני לא מסכים עם הטענה שלפיה החלטתי לנגן במדינה היא הבעת אמון במדיניות הממשלה הישראלית".