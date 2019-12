שמונה אמני פופ ים־תיכוני, בהם אשה אחת ויחידה, ושני אבות מזון של המוזיקה הישראלית — אחד כבר לא איתנו. אייל גולן הוא שעומד בראש עשרת האמנים הישראלים המושמעים ביותר ברדיו בעשור האחרון, ואחריו, במקומות השני והשלישי, ניצבים משה פרץ ודודו אהרון. את המקום החמישי לקחה שרית חדד, האשה היחידה בעשירייה, ומקדים אותה במקום הרביעי שלמה ארצי. רק הוא ואריק איינשטיין, שהתברג במקום השמיני, אינם חלק מהז'אנר הים תיכוני, בעשירייה בה מופיעים גם עומר אדם (6), שלומי שבת (7), ליאור נרקיס (9) וישי לוי (10), כך לפי נתוני חברת מדיה פורסט.

בעשירייה השנייה, ובבאות, ניתן למצוא אמנים מסוגת הרוק, בהם יהודה פוליקר במקום 14 ואהוד בנאי בנאי (16). עברי לידר מדורג במקום ה–30. חוסר השיוויון בין גברים לנשים מהעשירייה הראשונה לא מתאזן גם ברשימת 50 האמנים הכי מושמעים: יש בה שמונה נשים בסך הכל. מלבד שרית חדד (5) מופיעות בה יהודית רביץ (18), עדן בן זקן (24), ריטה (25), גלי עטרי (29), מירי מסיקה (38), מרגלית צנעני (42) וחווה אלברשטיין במקום ה–49.

שרית חדד. האישה היחידה בעשירייה הראשונה צילום: מאיר בן ארי

בעשיריית המוזיקאים הבינלאומיים הכי מושמעים ברדיו הישראלי, לעומת זאת, נוכחות הנשים בולטת מעט יותר: ריהאנה במקום הראשון, ואחריה ברונו מארס (2), קולדפליי (3), אדל (4), דיוויד גואטה (5), סיה (6), "הביטלס" (7), ביונסה (8), "מארון 5" (9) ופיטבול (10). ברשימת 50 האמנים המושמעים הופיעו 15 נשים בסך הכל.

עוד מגמה שבלטה בעשור האחרון היא דלות הלהקות וההרכבים לעומת אמני הסולו: הלהקה הראשונה ב–50 הישראלים היא "אתניקס" שניצבת במקום ה–12 בלבד. מלבדה נכנסו לרשימה "הפרויקט של עידן רייכל" (13), "משינה" (31), "טיפקס" (33) ו"הדג נחש" (37). גם ברשימה הבינלאומית תפסו הלהקות מקום פחות דומיננטי בעשור האחרון — שלוש להקות העפילו לעשירייה הראשונה, ברשימת 50 המושמעים יש רק כעשרה הרכבים.

כמו כן ניתן להבחין כי הרדיו ממשיך לתת מקום של כבוד לאמנים שזכו למעמד מיתולוגי. כך למשל אריק אינשטיין ו"הביטלס", כל נבחר ברשימתו, ניצבים בעשיריות המובילות.

שלמה ארצי. במקום הרביעי צילום: דניאל צ'צ'יק

רובם המכריע של השירים המדורגים במדיה פורסט כבינלאומיים הכי מושמעים בעשור האחרון — גם יצאו בעשור האחרון. בתחנות הרדיו בחרו שלא להתרפק מדי על העבר הלא ממש קרוב. כך, במקום הראשון נמצא Rolling in the Deep של אדל (2010), אחריו Need You Now של ליידי אנטלבלום שיצא ב–2009, במקום השלישי Set Fire to the Rain של אדל, ברביעי Get Lucky של "דאפט פאנק" ופארל וויליאמס ובחמישי Uptown Funk של ברונו מארס. לעומת זאת, השיר Californication של "רד הוט צ'ילי פפרז" שזכה במקום הראשון במצעד העשור הקודם של גלגלצ (יצא בשלהי 1999) לא דורג הפעם אפילו ברשימת 50 השירים הכי מושמעים.

ברשימת השירים הישראלים הכי מושמעים (השונה בדירוג מדיה פורסט לעומת דירוג אקו"ם, שמתבסס רק על תחנות הרדיו המרכזיות ביותר), "מחוזקים לעולם" של אברהם טל ניצב בראש, ואחריו "יה" של מוש בן ארי (2), "מכתב לאחי" של עילי בוטנר וקובי אפללו (3, מקום 1 בדירוג אקו"ם), "אורות" של אברהם טל (4), "טרמינל 3" של דודו אהרון (5), "החיים שלנו תותים" (6), "ילד של אבא" (7), "שרוטים" של סאבלימינל ועדן גבאי (8), "אור גדול" של אמיר דדון (9) ו"מסיבה בחיפה" של "האולטראס", איתי לוי ודי ג'יי אילון מתנה. נראה כי העשור התחלק בין בלדות שלוחצות על בלוטות הרגש ללהיטי כפיים והזזת ישבנים.

רשימות כמעט זהות

מעניין להשוות בין האמנים הישראלים המושמעים ביותר בעשור כולו, לבין הכי מושמעים ב–2019. למעשה, שתי הרשימות כמעט זהות — בהבדל אחד. עדן בן זקן נוכחת ב–2019 אך לא בעשיריית העשור, וישי לוי כן נוכח בעשיריית העשור אך נעדר ממובילי הרשימה השנתית. העובדה שבן זקן פעילה פחות ממחצית עשור, ולוי נעדר מהבמות כמה שנים עקב מחלה, יכולה לספק הסבר לכך. בספסוטיפיי לעומת זאת, שירות הסטרימינג שפועל כאן מעט יותר משנה, האמנים הישראלים המובילים ב–2019 הם עומר אדם, עדן חסון, אייל גולן, עידן רייכל וישי ריבו, שחלקם פרצו רק בעת האחרונה. קהל היעד של ספוטיפיי, הצעיר בהרבה משומעי הרדיו בישראל, הוא כנראה הסיבה להבדל.

"הביטלס". זוכים למקום של כבוד אחרי כל השנים צילום: AP

נתוני ספוטיפיי העולמי חושפים כי הזמר לו האזינו כל משתמשיהם הכי הרבה פעמים בעשור החולף הוא דרייק, ואחריו מופיעים אד שירן, פוסט מאלון, אריאנה גרנדה ואמינם. כשמדובר בשנת 2019 לבדה, את שלושת המקומות הראשונים תופסים פוסט מאלון, בילי אייליש ואריאנה גרנדה — ושלושתם נמצאים גם בחמשת המקומות הראשונים בקרב משתמשי ספוטיפיי בישראל — מה שמציב אותנו באופן יחסי על המפה, עם טעם מוזיקלי דומה לשאר העולם.

האמנים הישראלים הכי מושמעים

1. אייל גולן

2. משה פרץ

3. דודו אהרון

4. שלמה ארצי

5. שרית חדד

6. עומר אדם

7. שלומי שבת

8. אריק איינשטיין

9. ליאור נרקיס

10. ישי לוי

האמנים הלועזיים הכי מושמעים

1. ריהאנה

2. ברונו מארס

3. "קולדפליי"

4. אדל

5. דייוויד גואטה

6. סיה

7. "הביטלס"

8. ביונסה

9. "מארון 5"

10 . פיטבול

השירים העבריים הכי מושמעים ברדיו בעשור האחרון

1. אברהם טל – "מחוזקים לעולם" (8,404 השמעות)

2. מוש בן ארי – "יה" (8,126)

3. עילי בוטנר וקובי אפללו – "מכתב לאחי" (7,139)

4. אבהרם טל – "אורות" (5,765)

5. דודו אהרון – "טרמינל 3" (5,708)

6. חנן בן ארי – "החיים שלנו תותים" (5,500)

7. מוקי – "ילד של אבא" 5,065

8. סאבלימינל מארח את עדן גבאי - "שרוטים" (5,005)

9. אמיר דדון - "אור גדול" (4,958)

10. "האולטראס", איתי לוי ודי ג'יי אילון מתנה - "מסיבה בחיפה" (4,897)

על פי נתוני "מדיה פורסט"