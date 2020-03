בפעם הרביעית: מוריסי ישוב לישראל לשתי הופעות

ושוב איתכם: בפעם הרביעית, הזמר מוריסי ישוב לישראל ויקיים שתי הופעות, ב-9 במאי בזאפה אמפי שוני, וב-11 במאי בביתן 1 בגני התערוכה בתל אביב. מחיר כרטיס להופעתו של המוזיקאי הבריטי האהוב, מנהיג להקת "הסמית'ס" בדימוס - החל מ-254 שקלים.

סטיבן פטריק מוריסי בן ה-60 התפרסם בשנות ה-80 כמנהיג "הסמית'ס", שהוקמה במנצ'סטר שבבריטניה. הלהקה פעלה כארבע שנים בסך הכל, והוציאה ארבעה אלבומים רשמיים, אך זכתה להצלחה עצומה.

מוריסי בהופעה בישראל ב-2012

עם פירוקה ב–1987, לאחר צאת אלבומה Strangeways, Here We Come, פצח מוריסי בקריירת סולו, מצליחה גם כן, במסגרתה הוציא 11 אלבומי אולפן. באלבומו Low in High School שיצא ב-2017 אף כלל שני שירים העוסקים ביהדות. האחד גולל את סיפורה של אשה שמתה בשואה. בשני, שנקרא בפשטות "ישראל", התייחס לביקורות שמופנות כלפי המדינה בשורות כמו "אלה שמתלוננים ומתבכיינים — מקנאים". מאז הוציא אלבום נוסף ב-2019 ועוד החודש צפוי להוציא אלבום חדש.

את הופעתו הראשונה במחוזותינו קיים מוריסי ב-2008 בגני התערוכה בתל אביב. מאז שב ב-2012 - הופעה בה התעטף בדגל ישראל וחלק בגאווה עם הקהל את העובדה שקיבל את מפתח העיר תל אביב ופגש את ראש העיר - וגם ב-2016.

עד כה מוריסי סרב להצעות שונות לאחד את "הסמיתס", אף שבעבר עמדה על הפרק הצעה על סך 75 מיליון דולר. בנוגע לאיחוד צפוי הוא נוהג לומר: "אני מעדיף לאכול לעצמי את הביצים, אף שאני טבעוני".