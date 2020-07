מייסד "פליטווד מק" פיטר גרין מת בגיל 73

הגיטריסט ואמן הבלוז פיטר גרין, ממייסדי להקת "פליטווד מק", מת בסוף השבוע, והוא בן 73. את הדברים אישרה לתקשורת משפחתו, שמסרה כי מת בשנתו.

גרין, יליד בת'נל גרין שבמזרח לונדון, הקים את להקת הרוק האנגלית-אמריקאית הפופולרית ב-67', לצד המתופף מיק פליטווד. אליהם הצטרף תוך זמן קצר הבסיסט ג'ון מקווי.

גרין עם "פליטווד מק" בביצוע ל-Black Magic Woman

בשלוש השנים שפעל בין שורותיה, עד לעזיבתו ב-1970, יצר כמה משיריה המצליחים, בהם Albatross, Oh Well, The Green Manalishi (With the Two Prong Crown), Man of the World, ו-Black Magic Woman, שהפך לקלאסיקת רוק מצליחה בביצוע להקת "סנטנה".

זמן קצר אחרי שעזב את "פליטווד מק" אובחן גרין כחולה סכיזופרניה ואושפז בבית חולים פסיכיאטרי לטיפול במחלה.

גרין מבצע את Albatross, מלהיטיה המוקדמים של "פליטווד מק", ב-1998

בסוף שנות ה-70 שב גרין בהדרגה לעסוק במוזיקה, ועסק בין היתר בהפקה מוזיקלית. כן השתתף בהקלטת השיר Brown Eyes של "פליטווד מק" ב-1979 ובאלבום הסולו של מיק פליטווד מ-1981, The Visitor. לאורך השנים ניגן בהקלטות של מוזיקאים רבים.

ב-1998 היה גרין בין שמונת החבריה של "פליטווד מק" - שידעה לא מעט שינויים פרסונליים לאורך השנים - שהוזמנו למעמד כניסתה להיכל התהילה של הרוקנרול. ב-2019 דירג המגזין "רולינג סטון" את גרין במקום ה-58 ברשימת "100 הגיטריסטים הטובים ביותר בכל הזמנים", ואילו מגזין המוזיקה Mojo דירג אותו ב-1996 במקום השלישי ברשימת הגיטריסטים הטובים ביותר בכל הזמנים.