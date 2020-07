סיה, ניל יאנג, מיק ג'אגר ואחרים לפוליטיקאים: אל תשתמשו בשירינו ללא אישור

סיה, לורד, ניל יאנג ומיק ג'אגר הם כמה מהמוזיקאים שחתמו על מכתב פתוח הדורש מפוליטיקאים לקבל אישור לפני שהם משתמשים בשירים שלהם בקמפיין או באירוע פוליטי.

"זאת הדרך היחידה להגן בצורה אפקטיבית על מועמדים פוליטיים מסיכון משפטי ולהימנע ממחלוקת ציבורית מיותרת ומרמיזות על תמיכה של אמן בפוליטיקאי מסוים, גם אם אין בזה אמת וכשהשמעת השיר זוכה לתשומת לב ציבורית רבה", נאמר במכתב.

"ראינו כל כך הרבה אמנים נגררים לפוליטיקה בניגוד לרצונם. לכן נאלצנו לנקוט פעולה אגרסיבית כדי לאסור את השימוש במוזיקה שלהם — בדרך כלל שירים המנוגנים בעצרות פוליטיות", הוסיפו המוזיקאים במכתב. "השימוש בשירים יכול לבלבל ולאכזב מעריצים ועלול לפגוע בהכנסותיהם של אמנים לטווח ארוך — ובעיקר, זה פשוט לא בסדר".

עם עשרות החותמים על המכתב נמנים גם REM, גרין דיי, ליונל ריצ'י, בלונדי ופרל ג'אם. אחת הסיבות להתגייסות של הזמרים נגד שימוש בשיריהם ללא אישור היא התקריות המתוקשרות שהיו לאחרונה בין נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, לאמנים שונים.

בשבוע שעבר היו אלה חברי להקת לינקין פארק, ששלחו מכתב אזהרה למנהלי הקמפיין של הנשיא בעקבות שימוש בשירם In The End. בציוץ בטוויטר גם הבהירו חברי הלהקה שהם אינם תומכים של טראמפ.

לפני כחודש חוו חברי הרולינג סטונס מקרה דומה, לאחר שטראמפ השתמש בשירם You Can’t Always get What You Want. זאת היתה הפעם השנייה שהם התנערו מתמיכה בו, לאחר שהשתמש בשיר במערכת הבחירות ב–2016.

אמנים אחרים שנעשה שימוש בשיריהם ללא אישור הם ניל יאנג, טום פטי (כפי שהודיעו מנהלי עיזבונו) ומייקל סטייפ.