הזמר האמריקאי ג'רי לי לואיס, שנחשב לאחד מחלוצי הרוקנרול, מת היום (שישי) בביתו שבממפיס והוא בן 87.

לואיס נולד ב–1935 בלואיזיאנה וכבר בילדותו לימד את עצמו לנגן בפסנתר שקנו לו הוריו, תמורת משכון ביתם. הוריו רצו שיהיה כומר, אחרי שגמר את לימודיו, אבל לו היו תוכניות אחרות. הוא התעקש לשיר ולנגן, גם כאשר באולפן בנאשוויל חשבו שהוא אינו מוכשר דיו. בממפיס, לעומת זאת, הוא התקבל בידיים פתוחות והחל ללוות בפסנתר זמרים אחרים.

Great Balls of Fire. סקס, אהבה ורוקנרול

כעבור זמן קצר קיבל הזדמנות לשיר בעצמו. הסינגל שהקליט, "Whole Lotta Shakin' Goin' On", נהפך ללהיט ענק ב–1957. השערוריות שנלוו אליו — מצד ראשי הכנסייה והורים מודאגים — רק סייעו לקידום המכירות שלו. לואיס ניצל זאת כדי להוציא עוד שיר, "Great Balls of Fire", שגם הוא הצליח מאוד. הוא התפרסם גם בזכות סגנון ההופעה שלו — לא סתם יושב ליד הפסנתר, אלא עומד לצדו, קופץ והופך את המוזיקה כולה להצגה גדולה.

עברו לתצוגת גלריה ג'רי לי לואיס, 1958. נישא שבע פעמים צילום: Leonard "Buster" Brown/אי־פי

לואיס עורר שערוריות גם בגלל אורח חייו הפרוע. הוא נישא שבע פעמים. אשתו השלישית היתה בת דודה שלו, בת 13. אחרי שהדבר נודע לכלי התקשורת הוא הוחרם ובתחנות הרדיו הפסיקו להשמיע את שיריו. שנים אחר כך יצא לסיבוב הופעות באירופה ואז גם זנח את הרוק לטובת הקאנטרי.

בשנת 1989 יצא סרט עלילתי עליו, "Great Balls of Fire", שנקרא בישראל "סקס, אהבה ורוקנרול". דניס קווייד, אז כוכב הוליוודי, גילם את דמותו של לואיס. הזמר הוציא אינספור אלבומי אולפן. האחרון בהם, "Rock & Roll Time", יצא ב–2014.

לואיס ניגן בצעירותו בהרכב "Million Dollar Quartet" לצד אלביס פרסלי, ג'וני קאש וקרל פרקינס. בראיון ל"גרדיאן" ב–2015 אמר לואיס ששאל את פרסלי, "אם תמות, אתה חושב שתהיה בגן עדן או בגיהנום". לדבריו, פרסלי היה מבועת מהמחשבה וביקש ממנו לא להזכיר זאת שוב. הוא עצמו, אמר באותו ראיון, עדיין מודאג בכל לילה כשהוא הולך לישון, אם יגיע לגן עדן או לגיהנום.

לואיס, שזכה בארבעה פרסי גראמי, נכנס להיכל התהילה של הרוק ב-1986 - השנה הראשונה שבה הוכרזו הזמרים והזמרות הנבחרים להיכל - לצד אלביס פרסלי, צ'אק ברי ואחרים. רק השנה הוא נבחר להיכל התהילה של הקאנטרי. עם זאת בשל מצב בריאותו הוא לא היה יכול לבוא לטקס והזמר קריס קריסטופרסון בא בשמו.

עם היוודע דבר מותו של לואיס הספידו אותו רבים ברשתות החברתיות. אלטון ג'ון כתב בטוויטר "אילולא ג'רי לי לואיס לא הייתי נהפך למי שאני היום... תודה על ההשראה ועל זיכרונות הרוקנרול". סולן להקת "קיס", ג'ין סימונס, כתב "למרבה הצער, אחד מחלוצי הרוק מת. מורד עד סוף ימיו. נוח על משכבך בשלום".