להקת "סוויד" תשוב ביוני להופעה בישראל

להקת "סוויד", מחלוצות הבריטפופ של שנות ה–90, תשוב לישראל להופעה אחת שתתקיים ב–15 ביוני בהיכל מנורה מבטחים בתל אביב. הלהקה, שחתומה על שורה של להיטים בהם She's in Fashion ,Everything Will Flow ,Animal Nitrate ,Filmstar, The Beautiful Ones ורבים נוספים, תגיע בפעם השביעית לא פחות למחוזותינו — הפעם כחלק מסיבוב ההופעות לקידום אלבומה האחרון והתשיעי שיצא השנה, Autofiction.

"סוויד" הוקמה ב–1989 על ידי ברט אנדרסון ובת זוגו ג'סטין פרישמן (שעזבה עד מהרה), יחד עם הבסיסט מאט אוסמן. בהמשך, לאחר חיפושים, הצטרף גם הגיטריסט ברנרד באטלר. את אלבומה הראשון שנשא את שמה הוציאה הלהקה רק ב–1993, ובו שירים כמו So Young ו־Animal Nitrate שזכו להצלחה גדולה והובילו לזכייה בפרס ה"מרקיורי" הקטגוריית אלבום השנה בבריטניה.

עברו לתצוגת גלריה ברט אנדרסון, חיית במה, על במת ראשון לציון ב-2019 צילום: אורית פניני

עברו לתצוגת גלריה סוואג. "סוויד" בהיכל נוקיה ב-2015 צילום: תומר אפלבאום

שנה לאחר, בעיצומו של גל הבריטפופ ששטף את בריטניה, הוציאה "סוויד" את Dog Man Star. אלבומה השני זכה גם הוא להצלחה והפך לימים לאחד החשובים בז'אנר, עם כי במהלך העבודה עליו הגיטריסט באטלר עזב את הלהקה. הפרישה העלתה חששות בקרב מבקרי המוזיקה והמעריצים לגבי עתיד הלהקה. למרות הכל, בשנת 1996, הוציאה את אלבומה המצליח ביותר, Coming Up, שהגיע למקום הראשון גם הוא במצעד האלבומים הבריטי. זה כלל חמישה סינגלים שנכנסו ישירות למצעד עשרת הגדולים הבריטי, בהם Filmstar,Saturday Night ו־Beautiful Ones.

ב–2003 הודיעה הלהקה על פירוק, ושנה לאחר מכן, במאי 2004, הודיעו אנדרסון ובאטלר כי שבו לעבוד יחדיו, אך בהופעותיהם סירבו לבצע שירים ישנים של "סוויד". לאורך השנים הצהירו חברי הלהקה כי איחוד יהיה מהלך בלתי סביר, אך ב–2010, כנגד כל ההתבטאויות, שבה "סוויד" לפעילות ויצאה לסיבוב הופעות איחוד מצליח, אך עדיין ללא באטלר. מאז האיחוד ב–2010 הוציאה הלהקה ארבעה אלבומים שזכו לביקרות חיוביות, האחרון בהם, Autofiction, יצא לפני כחודשיים.

האלבום Autofiction שיצא השנה

"סוויד" היא מהלהקות האהובות על הקהל הישראלי תאב הניינטיז. והופיעה כאן שלוש פעמים מאז התאחדה ב–2010 — ב–2019, ב–2015 וב–2011 — ושלוש פעמים נוספות טרם האיחוד, במהלך שנות ה–90.