מימי פרקר, מייסדת להקת Low, מתה מסרטן השחלות בגיל 55

מימי פרקר, מתופפת וסולנית להקת האלטרנטיב הוותיקה Low, מתה בגיל 55 לאחר שהתמודדה עם סרטן השחלות בשנתיים האחרונות. דבר מותה פורסם היום בעמוד הטוויטר הרשמי של הלהקה. "קשה לתמצת את היקום למילים, אבל היא מתה אתמול בלילה מוקפת במשפחתה ובאהבה, גם באהבה שלכם (המעריצים)", נכתב שם. "שמרו על שמה קרוב אליכם, אהבה היא הדבר החשוב ביותר".

Monkey מ-2005

בן זוגה של פארקר הוא סולן הלהקה אלן ספרהוק. השניים הכירו בבית הספר התיכון בדולות' מינסוטה וייסדו את low בשנת 1993, כשלצדם ג'ון ניקולס על הבס. הלהקה התבלטה בהרמוניה הקולית בין פרקר לספארקהוק, שניהם מורמונים, וניגנה שירים שקטים, איטיים ומינימליסטיים — סגנון שזכה באותם ימים בכינוי "סלואו־קור" (הלחם של המילים Slow, לאט, ו־Core, ליבה), והיווה אנטי־תזה לז'אנר הגראנג' הרועש והפופולרי מאוד באותם ימים. אף שבראיונות שונים הביעה הסתייגות מהכינוי, Low היתה לאחת הלהקות המזוהות ביותר עם הז'אנר, לצד הרכבים כמו "מאזי סטאר" ו־Death Cab for Cutie.

הלהקה פעלה ברציפות מאז הקמתה, כשלאורך השנים התחלפו חברים רבים, פרט לספרהוק ופרקר המורמונים. היא היתה חתומה בלייבל הנחשב "סאב פופ" והוציאה 13 אלבומים — בהם Things We Lost in the Fire המעוטר מ–2001 שהתברג ברשימות "מיטב האלבומים" למיניהן (מקום 93 ברשימת 100 האלבומים הטובים ביותר במאה ה–21 של "הגארדיאן", מקום 117 ברשימת 200 האלבומים הטובים ביותר של שנות ה–2000 של מגזין "פיצ'פורק ועוד). בשנת 2015 הופיעו על במת הבארבי בתל אביב. אלבומם האחרון, Hey What, יצא בשנת 2021.

פרקר וספרהוק בהופעה בבארבי תל אביב, 2015 צילום: דודו בכר

בחודש אוקטובר האחרון ביטלה הלהקה מספר הופעות בשל הידרדרות במצבה של פרקר. לשניים ילד אחד משותף.