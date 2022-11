"אקווה", "פייב" וד"ר אלבן יופיעו בינואר בישראל

להקת הפופ הדנית־נורווגית "אקווה", להקת הבנים הבריטית "פייב" ומוזיקאי היורודאנס ד"ר אלבן, 2unlimited וסוניק יגיעו — כולם יופיעו בישראל ב–5 בינואר במתחם אקספו תל אביב. הופעותיהם תתקיימנה במסגרת המופע הבינלאומי We are the 90’s, ערב הופעות ולאחריו מסיבת ריקודים ברוח שנות ה–90. מחיר כרטיס לאירוע יעלה 300 שקלים.

להקת הפופ "אקווה" התפרסמה בשנת 1997 עם הלהיט הגדול Barbie girl, שיצא לקראת אלבומם הראשון. השיר הצליח מאוד באירופה והגיע למקום הראשון במדינות רבות, בהן בריטניה, גרמניה, הולנד וצרפת. בעקבות השיר חברת מטאל, שמייצרת את בובת ברבי, תבעה את הלהקה על כך שהציגה את ברבי כדמות מינית (כפי שמשתמע מהשיר), אך בשנת 2002 התביעה נדחתה. בשנת 2016 התאחדה הלהקה, ללא הגיטריסט קלאוס נורין, ומאז שבה להופיע, בין היתר במופעי שנות ה–90, בהם ביצעה את שיריה המוכרים כמו Doctor jhones ,lollipop ו־turn back time.

"אקווה" עם Doctor Jones. ייפי ייאיי יה

ד"ר אלבן עם It's My Life

כמו "אקווה", גם להקת הבנים "פייב" הבריטית עלתה לכותרות בשנת 1997 כשהוקמה על ידי כריס ובוב הרברט, מייסדי "ספייס גירלז" שביקשו לשחזר את ההצלחה עם הרכב גברי. התוצאה היתה להקה בת חמישה חברים (ומכאן שמה), שהתפרסמה עם שירים כמו (da funk) slam dunk ו־When the lights go out. "פייב" נבדלה מלהקות אינסטנט רבות אחרות בכך שחבריה היו שותפים לכתיבת כל שירי הלהקה, וכן בפספוס הגדול בקריירה שלה: שסיימון קאוול, שליווה את הלהקה במשך תקופה, חשף בשעתו כי החברים סירבו לשיר Bye Bye Bye, שהלך ללהקת "אן סינק" במקום. בשנת 2020 התאחדו שלושה מחברי הלהקה (סקוט רובינסון, ריצ'י נוויל ושון קונלון) והוציאו אלבום חדש בינואר 2022.

שלושה אמנים נוספים יופיעו במופע "אנחנו שנות ה–90" בישראל: ד"ר אלבן, מוזיקאי היורודאנס שהתפרסם עם שיריו Sing Hallelujah! ו־It’s my life והרכב היורודאנס 2unlimited, בו חברים כיום ריי סלינגארד שהיה בהרכב המקורי והזמרת מישל אלי שהחליפה את אניטה דוט. בנוסף תופיע הזמרת והדי־ג'יי הבריטית סוניק, שהופיעה בעבר בישראל. להיטה הגדול הוא it feels so good שיצא בשנת 1998.