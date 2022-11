הזמרת רוברטה פלאק סובלת מניוון שרירים וכבר לא יכולה לשיר

המנהלת של רוברטה פלאק הודיעה אתמול (שני) שהזמרת זוכת הגראמי סובלת מניוון שרירים וכבר לא יכולה לשיר.

"המחלה, המצויה במצב מתקדם, גורמת לכך שהיא לא יכולה לשיר והיא מתקשה מאוד בדיבור", אמרה סוזן קוגה, המנהלת של פלאק, בהודעה לעיתונות. "אבל גם מחלת ALS לא תשתיק את האייקון הזה", הוסיפה.

ההודעה פורסמה ימים ספורים לפני הקרנת הבכורה של סרט תיעודי חדש, "רוברטה", שתהיה ביום חמישי בפסטיבל הסרטים התיעודיים DOCNYC בניו יורק.

פלאק התפרסמה עם להיטיה כמו Killing Me Softly With His Song ו-The First Time I Ever Saw Your Face. האחרון הזניק אותה לתהילה אחרי קלינט איסטווד השתמש בו בסרט "מיסטי" מ-1971.

בהודעה נאמר כי הזמרת והפסנתרנית, בת 85, מתכוונת להישאר פעילה בתחום המוזיקה, בין השאר באמצעות הקרן שלה.