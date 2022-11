הראפר האמריקאי טייגה יופיע בישראל ב–3 בדצמבר. כרטיסים להופעה, בהאנגר 11 בתל אביב, שבה יארח את הראפרים ג'ימבו ג'יי, פלד ואופק אדנק יעלו 330 שקל. זוהי הופעתו השלישית של טייגה בארץ, אחרי שב–2019 הופיע במועדון הדזרט בראשון לציון וביולי האחרון במועדון הפורום בבאר שבע.

טייגה, בן 32 מקומפטון בקליפורניה, נולד בשם מייקל ריי סטיבנסון ואימץ את הכינוי שראשי התיבות שלו הם Thank You God Always. הראפר הוציא את אלבומו הראשון ב–2008 וב–2012 היה מועמד לפרס אמן הראפ של השנה בטקס פרסי המוזיקה האמריקאית. בין להיטיו Taste ,Freaky Deaky ו־Loyal שבו שיתף פעולה עם כריס בראון וליל ויין. במשך השנים שיתף פעולה גם עם קניה ווסט (שהפיק לטייגה אלבום בשנת 2015), ג'סטין ביבר, אמינם ודוג'ה קאט. להופעה הקרובה בישראל הוא יגיע לאחר הופעות בדובאי ובקטאר.

טייגה ידוע גם בזכות מערכת יחסים ארוכה שניהל עם קיילי ג'נר ותועדה בסדרה "הקרדשיאנס". עם זאת, מערכת היחסים עוררה מחלוקת ציבורית משום שלפי הדיווחים טייגה וג'נר החלו לצאת בשנת 2014, כשג'נר הייתה בת 16 וטייגה בן 25, ובכך היא הייתה מתחת לגיל ההסכמה בקליפורניה שהוא 18. ב–2015 אחותה קלואי קרדשיאן התראיינה למגזין "קומפלקס" ואמרה כי "קיילי אינה בת 16 רגילה, ויש להתייחס לזה כאל מקרה מיוחד". השניים נפרדו ב–2017. בשנה שעברה השתתף טייגה ב"הזמר במסיכה" בארצות הברית בתחפושת של כלב דלמטי.