קניה "יה" ווסט, שעלה לאחרונה לכותרות בעקבות התבטאויות אנטישמיות והסתבכויות כלכליות שהגיעו בעקבותיהן, הוציא הלילה (חמישי) שיר חדש בו הוא מתייחס לאירועים. השיר, Someday we’ll all be free, עלה באתר Infowars של איש הימין הקיצוני ומפיץ תיאוריות הקונספירציה, אלכס ג'ונס. השיר מסמפל שיר באותו שם של אגדת הסול דוני הת'אווי משנת 1973, ו־ווסט מתייחס בו לחודשים האחרונים עם משפטים כמו: "כולם 'קארן'/ טוענים שאכפת להם/ לא התייחסו (אליי) בהוגנות", "שכחתי מה זה פחד, חוץ מהפחד מהאל". הוא אינו מביע בו חרטה או התנצלות כלשהי על האירועים.

בסוף השיר נשמע קטע מראיון שקיים ווסט לאתר של ג'ונס לפני כשבוע, במהלכו הצהיר בין היתר כי הוא אוהב את היטלר. בסימפול נשמע ג'ונס שואל "אפשר פשוט לומר שאתה אוהב את המדים?" — ניסוח בו ניסה ג'ונס ככל הנראה לספק לווסט דרך להתחמק מאמירותיו על הנאצים ו"הדברים הטובים שביצעו". תשובתו של ווסט, שסומפלה גם היא בשיר, היתה "יש הרבה דברים שאני אוהב".