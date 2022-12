טרי הול, סולן "הספיישלס", מת בגיל 63

טרי הול, סולן להקת "הספיישלס" (The specials) שנחשבת לאחת ממחיות ז'אנר הסקא, מת בגיל 63 לאחר מה שתואר כ"מחלה קצרה". כך פורסם היום (שלישי) ברשתות החברתיות מטעם להקתו.

"חברנו, אחינו ואחד הזמרים וכותבי השירים המבריקים ביותר שהמדינה הזאת הפיקה. טרי היה בעל ואב נפלא, ואחד האנשים הנדיבים, המצחיקים והכנים ביותר. המוזיקה שלו והופעותיו לכדו את מהות החיים", נכתב שם. הוא הותיר אחריו אישה, הקולנוענית לינדי היימן, ושלושה ילדים.

Ghost Town. להיט מחאה אפלולי

הול, שנולד ב–1959 בקובנטרי שבאנגליה, סיפר בשנת 2019 כי נחטף בגיל 12 על ידי פדופילים בצרפת. הוא אמר שלא סיפר על האירוע להוריו, שהיו עובדי כפיים, ובפרט לא לאביו שהיה אלכוהוליסט. כתוצאה מכך סבל ממאניה דיפרסיה ומדיכאון, והיה מטופל בתרופות פסיכיאטריות בנעוריו. באותן שנים, הוסיף, גם פיתח מודעות פוליטית לגזענות בבריטניה והחל לטפח קריירה מוזיקלית, כשפעל בכמה הרכבים פאנק מקומיים בעירו.

A Message To You Rudy. אחווה בין גזעית בין חברי ההרכב

ב"ספיישלס", שהוקמה ב–1977, בלט הול בקולו וסגנון הגשתו הייחודי. אלה בידלו את הלהקה בגל להקות הפאנק שפרצו בבריטניה בסוף שנות ה–70 ונטמעו בפופ שנות ה–80. הלהקה, שחלק מחבריה היו ממוצא ג'מייקני, בלטה בשימוש ענף בכלי נשיפה ובעיקר במילות שיריה המחאתיות, שהתריסו נגד הפרדה גזעית ומדיניות ממשלת בריטניה.

"הספיישלס" זכתה להצלחה, והופיעה בין היתר לצד "הקלאש" ואלביס קוסטלו, אך דחתה שוב ושוב הצעות חוזים בחברות התקליטים הגדולות. במקום זאת הקימה ב–1979 חברת תקליטים משל עצמה בשם "טו טון" (Two tone) — ששמה נהפך לשם נרדף לסגנון הסקא של שנות ה–70 וה–80, אשר שאב השראותיו מסקא שנות ה–50 (ששילב קליפסו וריתם אנד בלוז) תוך שילוב אלמנטים של פאנק וניו וייב. עם שיריה המצליחים של "הספיישלס" נמנים a Message to you, Rudy, ghost town, Gangsters ורבים נוספים.

הול עם "גורילז". שורה של שיתופי פעולה

הול עזב את הלהקה בשנת 1981, מיד עם הצלחתה, ויחד עם שני חברים נוספים שפרשו הקים את להקת Fun Boy Three. בשנים הבאות המשיך ליצור עם הרכבים נוספים, בהם the colourfield, "טרי, בלייר ואנוצ'קה", ו"וגאס" וכן טיפח קריירת סולו, במסגרתה הוציא שני אלבומים, ושיתף פעולה עם מוזיקאים רבים, בהם "הגורילז", שינייד אוקונור, טריקי, לילי אלן ועוד.

בשנת 2008 התאחד הול עם שאר חברי "הספיישלס" למעט הקלידן ג'רי דאמרס, והם שבו להופיע ואף הוציאו מוזיקה חדשה.