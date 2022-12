דייב גרוהל מציג: שמונה ימים של רוקנרול יהודי

בתחילת החודש התכנסו באולם ההופעות הקטנטן "לארגו" בלוס אנג'לס מוזיקאים שהיו בקלות רבה ממלאים אולמות גדולים בהרבה. 280 האנשים שהיו בקהל באותו ערב חזו במסורת חדשה, הולכת ומתהווה, ברוק האמריקאי — "חנוכה סשנס" (The Hanukkah Sessions). את הפרויקט, התשובה היהודית־רוקיסטית למסורת ספיישלי הכריסמס השנתיים והגרנדיוזיים עם שירי החג הדביקים, מובילים דייב גרוהל מ"פו פייטרז" והמפיק/כותב/מוזיקאי פעיל בפני עצמו, גרג קורסטין, שחתום על להיטים כמו Hello ו־Easy on Me של אדל. השניים, כשלצדם אורחים מוזיקליים שונים, מבצעים בכל ערב של חנוכה גרסת כיסוי אחרת לשיר של מוזיקאי יהודי מפורסם.