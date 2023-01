אניטה פוינטר, שיחד עם אחיותיה היתה חלק מלהקת "הפוינטר סיסטרס", מתה אתמול (שבת) בגיל 74 מסרטן. "במשך זמן רב היא שמרה עלינו קרובים. אהבתה למשפחתנו תמשיך לחיות בנו", מסרו אחותה רות, אחיה ארון ופריץ ונכדתה רוקסי מקיין פוינטר.

"הפוינטר סיסטרס" התפרסמה בישראל במיוחד בזכות השיר I’m So Excited. הלהקה שילבה בין פופ לסגנונות שחורים יותר כמו סול ואר־אנ'־בי, וזכתה בשלושה פרסי גראמי — אחד ב–1975 ועוד שניים ב–1985.

אניטה פוינטר גדלה באוקלנד שבקליפורניה ובשנת 1969 עזבה את עבודתה כדי להצטרף להרכב מוזיקלי שהקימו שתיים מאחיותיה, ג'ון ובוני. ב–1972 הצטרפה אחות רביעית, רות, וכך נוצרה הלהקה. רות היא האחות היחידה מבין הארבע שעדיין בחיים.

ב–1973 הוציאה הלהקה את אלבומה הראשון ובו השיר Yes We Can Can, שהיה המצליח ביותר מתוכו. אחר כך הלהקה התמקדה יותר בסגנון האר־אנ'־בי. ב–1978, אחרי עזיבתה של בוני, הוציאה הלהקה גרסה לשירו של ברוס ספרינגסטין, Fire, שהגיעה למקום השני במצעד הסינגלים האמריקאי. אחר כך יצאו עוד סינגלים מצליחים כמו Slow Hand. ב–1984 יצא I’m So Excited שבו אניטה היתה הסולנית הראשית.

אחרי ההצלחה של שנות ה–80 המשיכה הלהקה להופיע, אבל לא באותה תדירות. בעשורים האחרונים פקדו את המשפחה טרגדיות: בשנת 2003 מתה ג'אדה, בתה היחידה של אניטה. ב–2006 מתה האחות ג'ון מסרטן ריאות וב–2020 מתה האחות בוני. אניטה ואחיה פריץ כתבו באותה שנה ממואר על משפחתם בשם Fairytale.