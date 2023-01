הופעות חו"ל הכי חמות של קיץ 2023 בישראל

"אקווה", "פייב", ד"ר אלבן, 2unlimited וסוניק

5.1 ★ מתחם אקספו, תל אביב

כמה מהשמות הגדולים של הניינטיז יופיעו על במה אחת, לשמחת המילניאלים. במופע, שזכה לשם We Are the 90’s, תופיע להקת "אקווה", שהתפרסמה ב-1997 עם הלהיט הגדול Barbie girl, והוציאה להיטים נוספים כמו Doctor jones ו־Turn back time. עוד תופיע "פייב", להקת הבנים הבריטית שעלתה לכותרות בשנת 1997 כשהוקמה על ידי כריס ובוב הרברט, מייסדי "ספייס גירלז". "פייב" התפרסמה עם שירים כמו (da funk) slam dunk ו־When the lights go out, ונבדלה מלהקות אינסטנט רבות אחרות בכך שחבריה היו שותפים לכתיבת כל השירים.

אל הלהקות יצטרפו ד"ר אלבן, מוזיקאי היורודאנס שהתפרסם עם שיריו Sing Hallelujah ו־It’s my life, והרכב היורודאנס 2unlimited, בו חברים כיום ריי סלינגארד שהיה בהרכב המקורי והזמרת מישל אלי שהחליפה את אניטה דוט. בנוסף תופיע הזמרת והדי־ג'יי הבריטית סוניק, שהופיעה בעבר בישראל. מחיר כרטיס: 300 שקלים.