מייקל סטייפ יוציא השנה אלבום סולו ראשון

מייקל סטייפ, סולן להקת R.E.M שהתפרקה ב-2011, צפוי להוציא אלבום סולו ראשון השנה, כך סיפר בראיון שקיים לאחרונה עם מגזין departures. "אני משתף פעולה עם כל מני מוזיקאים, וכל אחד ואחד מהשירים באלבום, אם הכל יילך כמו שאני מתכנן - וכנראה שזה יילך, כי אני משלם על זה - יהיה שונה מהאחר", אמר בראיון.

עוד הוסיף המוזיקאי, שמציין היום את יום הולדתו ה-63, כי הוא אינו עובד עם צוות ניהול או חברת תקליטים. "לראשונה בחיי הבוגרים, אני לא חתום על חוזה עם איש מלבדי, אז אני זוכה לעשות כל מה שאני רוצה", הוסיף. בעבר היה חתום סטייפ עם להקתו בחברת הענק "וורנר רקורדס", תחתה הוציאו תשעה מתוך 14 אלבומי האולפן שלהם. עוד הבטיח כי כל שיר ילווה בקליפ, וציין כי הוא עובד על הדברים לאט ובקצב שלו.

בשנים הראשונות מאז פירוק R.E.M האהובה מיאן סטייפ לעסוק במוזיקה והתמקד בין היתר באמנות מיצג, פיסול והוציא ספרי צילומים. בהמשך לקח חלק במופעי מחווה למיניהם, התארח בשירים של קורטני לאב ושל השחקנית ריין פיניקס, אחותו של ריבר פיניקס המנוח, ותרם את קולו לאלבום המחווה של סופי קאל לזכר חתולה המנוח. "האם אני מתגעגע לזה? ברור שכן", הודה ב-2018 בראיון ל-BBC כשנשאל אם עולה בו לעתים געגוע לבמה.

זמן לא רב לאחר אותו ראיון יצא Future if Future שהפיק בריאן אינו והיה שירו הלא-רשמי הראשון של סטייפ כאמן סולו. הוא יצא ברוח עצרות המחאה "צועדים למען החיים" שהתקיימו בארה"ב ובעולם באותם ימים, וקראו להקשחת חוקי מכירת נשק. כשהוציא אותו באופן רשמי השנה הדפיס אותו סטייפ על גבי תקליט מביופלסטיק מתכלה, והיה לאמן הראשון המוציא תקליט מחומר זה.

בהמשך הגיע Your Capricious Soul ב-2019, שירו הרשמי הראשון כאמן סולו, שלווה בספר צילומים אישיים, ו-Drive to the Ocean ב-2020. שניהם ביקשו להעלות מודעות למשבר האקלים ורווחיהם נתרמו לעמותות הפועלות בתחום. בשניהם בס מינורי רפטטיבי וביטים אלקטרוניים רזים, מפציעים-מתפוגגים וצורמים במפגיע, שמעוררים באיטיות עוכרת שלווה תחושה שמשהו לא צפוי עומד לקרות. כן הוציא שיתופי הפעולה No Time For Love Like Now (עם להקת "ביג רד משין") ו-Family Ties (עם הראפר מיקי בלאנקו).