כוכבי הפופ של שנות ה–90 באו לתל אביב ועוררו געגועים לישראל אחרת

כוכבי עבר כמו ד"ר אלבן ולהקת "אקווה" החזירו אתמול לערב אחד בתל אביב את הניינטיז כשהופיעו בפסטיבל We Are The 90's. במשך יותר מארבע שעות עלו על הבמה מוזיקאים, די־ג'ייז, רקדנים ומלכות דראג שעוררו גם געגועים לישראל אחרת