מעריצות של הזמרת סלין דיון הפגינו אתמול מחוץ למשרדי העיתון "רולינג סטון" בניו יורק במחאה על כך שהזמרת לא נכללה בדירוג מאתיים הזמרים והזמרות הטובים אי פעם, שפורסם בשבוע שעבר. כ-15 מעריצות נשאו שלטים עליהם נכתב "צדק לסלין" ו-"I drove all night to be here" כפראפרזה על שירה I Drove All Night. "רצינו לוודא שאתם מבינים שפספסתם את הזמרת הכי טובה בעולם, היא היתה צריכה להיות הראשונה ברשימה שלכם", אמרה לין בסבוס, מאגנת המחאה מטעם קבוצת מעריצות שמכנה את עצמה Red Heads.