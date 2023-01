קילומטראז' כזה על הגיטרה לרוב שוחק, מחליש את הלהבה. לא במקרה שלו

באלבום הראשון של להקת "פוליס" היה שיר שנקרא Born in the 50's. סטינג שר בו על התבגרות בעידן של פרוץ "הביטלס" ורצח קנדי. זה היה שיר אוטוביוגרפי. סטינג הוא יליד 1951. סטיוארט קופלנד, המתופף של "פוליס", נולד ב–1952. אבל החבר השלישי ב"פוליס", הגיטריסט אנדי סאמרס, שייך לדור אחר. הוא מבוגר בעשור משני חבריו לשעבר ללהקה. לפני כמה ימים צוין יום הולדתו ה–80. עם או בלי קשר לתאריך העגול, סאמרס הוציא בחודש שעבר גרסה אינסטרומנטלית חדשה ל־Bring On the Night של "פוליס", ביחד עם רביעיית הגיטריסטים האיטלקית 40 Fingers. זאת הזדמנות להצדיע למוזיקאי אדיר, שרשימות הגיטריסטים הגדולים למיניהן נוטות לשכוח או להמעיט בערכו.

Bring On The Night בגרסה המקורית של "פוליס". המציאו מחדש את אסתטיקת הפאוור-טריו

הגיטרה שלו יכלה להיות העיפרון הכי מחודד, לשרטט נקודות עופרת זעירות ונוקבות, ושנייה אחר כך להיהפך למברשת רחבה שמתיזה כתמי אקורדיים ג'זיים בלתי פתורים

סאמרס הגיע ל"פוליס" מבוגר יחסית (35) ולמוד ניסיון, אחרי יותר מעשר שנים כגיטריסט שקוף בלהקות רוק פסיכדלי ומתקדם (וגם אחרי לימודי גיטרה קלאסית באקדמיה). קילומטראז' כזה גובה בדרך כלל מחיר: הוא מקבע, שוחק, מחליש את הלהבה. אבל לא במקרה של סאמרס. הוא נותר חד ורענן, גם בזכות הגמישות והיצירתיות שלו עצמו וגם בזכות שני המוזיקאים שהתמזל מזלו לפגוש בלונדון הגועשת־מוזיקלית של 1977. סטינג, קופלנד וסאמרס המציאו מחדש את האסתטיקה של הפאואר־טריו, הוציאו את הפורמט מתוך התבנית האיקונית־אך־מיושנת של ג'ימי הנדריקס ו"קרים", הזריקו לתוכו את האנרגיה הבהולה והדוקרנית של הפאנק והפוסט־פאנק ותידלקו את האנרגיה הזאת בחומרים מוזיקליים עיליים משלל עולמות: רגאיי־סקא, ג'ז, פרוג, פופ.

סטינג העניק לתרכובת החד פעמית הזאת את הקול ואת אינסטינקט המחסל הלהיטי; קופלנד וסאמרס ניצחו על הדינמיות האינסטרומנטלית המרהיבה של הלהקה ועל גורם ההפתעה וההתנסות הבלתי מתכלה שלה. אפילו בלהיטים הכי גדולים של "פוליס" אי אפשר היה לדעת איך ומתי קופלנד יעקוץ את המקצב ואיך ומתי סאמרס יזגזג בין תצורות פריטה והצלפה שונות. הגיטרה שלו יכלה להיות העיפרון הכי מחודד, לשרטט נקודות עופרת זעירות ונוקבות, ושנייה אחר כך להיהפך למברשת רחבה שמתיזה כתמי אקורדיים ג'זיים בלתי פתורים שמהדהדים לאורך זמן. מי צריך סולואים ארוכים של גיבור גיטרה לנוכח העושר המוזיקלי המשטרתי הזה.

אנדי סאמרס בגרסה החדשה עם 40 אצבעות. העוקץ אבד

אנדי סאמרס בספוטיפיי

Bring On the Night בגרסת המקור, מתוך אלבומה השני של "פוליס" Reggatta De Blanc מ–1979 הציג את ארגז הסאונדים העמוק של סאמרס: הסטקטו המלודי של האינטרו, האקורדים המפורקים הזוחלים של הבית, צליפת הרגאיי בפזמון, הסולו הפידבקי המוזר־בקטע־מצוין. הגרסה החדשה של השיר, עם 40 Fingers, היא ביצוע קונבנציונלי לחלוטין, חסר השראה, עד כדי כך שעולה התהייה אם ארבעת הגיטריסטים האיטלקים החביבים שחברו אל סאמרס מכירים באמת את הרוח של "פוליס". קאבר נטול עוקץ, חסר סטינג. מוטב להקשיב לאלבום הסולו האחרון של סאמרס, Harmonics of the Night, שיצא בשנה שעברה. הוא אמנם אווירתי מדי, שלא לומר משעמם לפרקים, אבל יש בו כמה קטעים יפים ואפשר לשמוע בו את המגע הסאמרסי החד פעמי.