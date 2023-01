השיר Kill Bill של SZA (יש לבטא "סיזה") הוא לא רק הלהיט הכי גדול בעולם עכשיו, הוא גם הלהיט הכי לא צפוי של התקופה האחרונה. הוא לא עשוי מהחומר שאמור לשבור את שירותי הסטרימינג. התוכן שלו קיצוני. זה שיר על פנטזיית רצח של האקס, שמסלימה בסופו של דבר לכדי האקט עצמו ("I might kill my ex", שרה סיזה בשני הפזמונים הראשונים, ובפזמון השלישי: "I just killed my ex"). בו בזמן, מבחינה מוזיקלית, זה שיר מאופק מאוד. אין בו אנרגיה. אין בנייה של שיא. אין גם ביטוי מוזיקלי של רגש. הכל מאוד מתון, מאולחש, אפאתי. שיר בניוטרל.