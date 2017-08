המלצות קלאסיות: 10.8 עד 17.8

ליאו לין ני: "Look back on time with kindly eyes". אנסמבל מיתר בניצוח פייר־אנדרה ואלאד / יוטיוב

זו היצירה שזכתה השנה בתחרות המלחינים על שם מתן גבעול, תחרות שמתקיימת על ידי אנסמבל מיתר, בתמיכת המשפחה, מקדמת מלחינים צעירים, ואף מנציחה את זכרו של הכנר שמת בגיל 28. ליאו לין ני משלבת מצלולים מקוריים, זרימה אינטנסיבית ותחושה מסתורית.

טוסקה בפארק. האופרה הישראלית בניצוח ישי שטקלר / פארק גני יהושע, חמישי, 10.8, פתיחת שערים 19:00, תחילת המופע 20:30

"טוסקה" היא אולי האופרה השלמה והמאוזנת ביותר של פוצ'יני. כוחה לא רק בשורת האריות הליריות היפות במיוחד, בעיקר של הטנור והסופרן, אלא גם במעברים בין אריה לרצ'יטטיב ובסחף של הסיפור שגם התזמורת נותנת לו תנופה. האופרה מבוססת על מחזה צרפתי, "לה טוסקה" של המחזאי ויקטוריין סרדו. פוצ'יני השקיע שנים בשכנוע של סרדו להתיר את עיבוד המחזה לאופרה איטלקית. עוד שנים הוא התכתש עם מחברי הליברית לואיג'י ליקה וג'וזפה ג'אקוזה, וב–1900, הוצגה הבכורה. היא זכתה להצלחה מהירה אצל הקהל למרות ביקורות פושרות. לעלילה יש רקע היסטורי: רומא של 1800 היתה מפולגת בין תומכי משטר רפובליקני שעזר מבחוץ על ידי נפוליאון בונפרטה, לבין תומכי רומא האפיפיורית השמרנית. בסיפור, אסיר פוליטי רפובליקני נמלט, וחבר ותיק מסתיר אותו. הזמרת טוסקה, אהובתו הקנאית של אותו חבר, חושדת שהוא מנהל קשר עם אישה אחרת, ועוקבת אחריו. ראש המשטרה החשאית של רומא מגיע באמצעותה אל אהובה שמסרב להסגיר את האסיר, מעונה ומוצא להורג. בדרך מציע ראש המשטרה, שחושק מזמן בטוסקה, להציל את חיי אהובה באמצעות שוחד מיני. שורה של תרמיות כפולות לא מוצלחות מובילות למותם של כל השלושה — ובדרך הם מספקים אריות מרגשות. האופרות של פוצ'יני שונות בנסיבות, אך יש להן מכנה משותף שהופך אותן לאפקטיביות מבחינה רגשית. העלילה נעה סביב חולשה אנושית בסיסית — ב"טוסקה", תשוקה וקנאה — שמפעילה את הגיבורים, כמו בחיים, בכוח שמנוגד לטובתם אבל חזק מן הזהירות והתבונה, והם נשאבים למערבולת שמונעת על ידי רגש. המוזיקה — מוחצנת, רומנטית, רגשנית ללא איפוק — מעצימה את הסיפור. לכן האופרות של פוצ'יני יכולות לרגש כל כך, אבל נבון לצרוך אותן במנות קטנות, לא לעתים קרובות מדי. המופע בפארק הוא הזדמנות שנתית להתרגש מהדרמה, וליהנות מהמפגן הנדרש של יכולות קוליות.

קאיה סאריאהו: "Only the Sound Remains", אופרה, באמסטרדם. מנצח אנדרה דה רידר / ערוץ מצו, ראשון, 13.8, 17:30

קאיה סאריאהו נולדה ב–1952 בפינלד ומ–1982 היא מתגוררת בפריז. בכתיבתה יש שילוב של כלים אקוסטיים וצלילים אלקטרוניים; מוזיקה אטונאלית עם זרימה מלודית וחוויה רגשית ורוחנית — ובשנים האחרונות זוכות האופרות שלה לאהדה רבה של הקהל באירופה וגם של הקהל השמרני יותר בארצות הברית. האופרה "LAmour de Loin" בוצעה בעונה שעברה במטרופוליטן בניו יורק בהצלחה. Only the Sound Remains היא חיבור של שתי אופרות קצרות הבנויות סביב מחזות יפניים מן המסורת של תיאטרון נו. בראשונה — "תמיד חזק" — חוזרת רוחו של לוחם שמת בקרב ומנסה לנגן שוב בלאוטה, בעולם הזה. באופרה השנייה — "גלימת הנוצות" — משיב דייג גלימה לנימפה כדי שתוכל לחזור לגן העדן, ובתמורה הוא מקבל ממנה את אמנות הריקוד. המסתורין ביצירתה של סאריאהו מתחבר יפה לאגדות שבעלילה. היא מציגה דוגמה למוזיקה עכשווית ועדכנית שמטמיעה את החידושים של המאה ה–20 ועם זאת מאזינים רבים מתחברים אליה בקלות במובן הרגשי.

ג'ורדי סוואל מנצח על באך בפונטפרואה / ערוץ מצו, רביעי, 15.8, 15:15

אי אפשר להתעייף מההקלטות של סבאל באתר היפה הזה, מנזר פונטפרואה שבצרפת. הנוף והאווירה עוטפים את הביצועים הכהים, הליריים והרגשיים של סבאל וקבוצתו ליצירות המוכרות ויוצרים חוויה ייחודית ועזה. היצירות ה אכן להיטים שמושמעים הרבה: הקונצ'רטו ברה מינור למקלדת, הקונצ'רטו לשני כינורות, הסוויטה התזמורתית הראשונה והשנייה. שום דבר חדש או מאתגר; רק מוזיקה מופלאה ומוכרת והרבה כיף.