המלצות קלאסיות: 13.5 עד 20.5

אטווש: קונצ'רטו מס'3 לכינור. סטרווינסקי: פולחן האביב. איזבל פאוסט; תזמורת פריז; פבלו הראס־קסאדו / אלבום

יצירה מ–2019 לצד היצירה של סטרווינסקי ששינתה את פני המוזיקה. כמו הסימפוניה השלישית של בטהובן ב–1805, פרצה "פולחן האביב" ב –1913 את גבולות השפה המוזיקלית וסגנון ההבעה שלה, ופתחה עידן חדש, שהקונצ'רטו היפה של אטווש הוא חלק ממנו.

הביצוע של פבלו הראס־קסאדו עם תזמורת פריז ל"פולחן האביב" הוא אטי למדי ומאופק, עשיר במיוחד בפרטים ומדגיש את הצבעוניות העמוקה של התזמורת, על חשבון הקצביות הסוערת הנהוגה ברוב הביצועים. בשונה מהסחף הריתמי ששומעים ביצירה זו בדרך כלל, בונה הראס קסאדו דרמה של פיסוק, של בנייה ארכיטקטונית ושל דינמיקה מעניינת, עם מעברים מהירים מרגעים מעודנים וליריים אל קטעים סוערים ועוצמתיים. על אף האטיות ורגעים של הרפיית מתח יחסית, האזנתי בדריכות מראשית היצירה ועד אקורד הסיום המהודק. ניכר אצל הראס־קסאדו שאפילו יצירה מהפכנית כמו "פולחן האביב" לא הופיעה יש מאין, והוא מבליט את הקשרים בינה למוזיקה של דביוסי, למשל, ואת השפעת הצבעוניות של הענק הצרפתי על זו של סטרווינסקי.

להקלטה של חברת "הרמוניה מונדי" יש תרומה משמעותית לפרשנות. רכשתי את האלבום בפורמט של קובץ ברזולוציה גבוהה, ובפורמט הזה ההקלטה מעוררת התפעלות. היא צלולה במידה נדירה, נותנת תחושה מדויקת של מרחב ומאזנת בין שקיפות יוצאת דופן לאשליית נוכחות חזקה של כלי הנגינה. כל אלה נותנים ביטוי לדינמיקה המשוכללת ולדקויות בגוונים שהראס־קסאדו מפיק מתזמורת פריז. כך ב"פולחן האביב" וכך גם בקונצ'רטו מס' 3, "אלהמברה", מאת פטר אטווש. ביצירה זו יש גם איזון מעולה בין התזמורת לסולנית, הכנרת איזבל פאוסט. אטווש, יליד 1944, יכול להיחשב למלחין אוונגרד, ואף עבד עם קרלהיינץ שטוקהאוזן. עם זאת, יצירותיו, בעיקר המאוחרות, כמו הקונצ'רטו הזה, שנכתב בגיל 75, נגישות למאזינים רבים. על אף תשתית א־טונאלית יש בהן זרימה מלודית, מאפיינים ליריים ושפע של הבעה רגשית. אלה מודגשים היטב בביצוע המצוין של פאוסט, שמנגנת בצליל נקי, במתינות שיש בה עוצמה רגשית רבה. הדיאלוג שלה עם תזמורת פריז ועם הראס־קסאדו שהוא שותף להקלטות רבות, מצוין, ובהאזנות חוזרות הקונצ'רטו הוא פנינה מוזיקלית מהנה ונוגעת.

I’m a creative animal. סרט תיעודי על הזמרת והמנצחת ברברה הניגן / מדיצ'י טי וי

הסרט ושאר החומרים של ערוץ מדיצ'י טי וי זמינים עכשיו גם למנויי סלקום טי וי, שצירפה את שירות הסטרימינג המצוין בתוך קטגוריה המכונה "היכל התרבות". I’m a creative animal עלה במדיצ'י טי וי לכבוד יום הולדתה החמישים של זמרת הסופרן הפנומנלית, שהפכה בשנים האחרונות גם למנצחת טובה מאוד.

לצד הקלטות מהופעות והיבטים מוזיקליים של חייה, הוא עוסק גם בשגרת היומיום שלה, הנסיעות, המרחק מהמשפחה ושאר נושאים שנהוג לעסוק בהם כשמגישים סרט תיעודי על אמן בעל מעמד בינלאומי. גם אם החומרים האלה אינם יצירתיים במיוחד בתוכן ובעריכה שלהם, הם מציגים את דמותה הכריזמטית של הניגן. אפשר להתרשם מחלק מיכולותיה חסרות התקדים כזמרת, מהאנרגיה העצומה שלה ומהסגנון המרשים שלה כמנצחת, גם מהעמדה הנדירה של זמרת סולנית. בין האלבומים שהקליטה כסולנית ומנצחת כדאי לשים לב ל־Crazy Girl Crazy ו־La Passione עם תזמורת לודוויג. הקלטה בלתי נשכחת שלה כזמרת היא תפקיד הסולו ביצירה Let me tell you של הנס אברהמסן.