המלצות מוזיקה קלאסית: 1.12 עד 7.12

Gothic Voices: The Splendour of Florence / אלבום

קבוצת Gothic Voices הוקמה ב–1980 והאלבום הראשון שלה היה פריצת דרך בתחום המוזיקה המוקדמת, וגם אחד מרבי־המכר בקטגוריה הזאת. כמו כל האלבומים של הקבוצה, הוא נשא כותרת חגיגית — "כנוצה מרחפת על נשימתו של האל" — וכלל את ההקלטה המשמעותית הראשונה ליצירות של אם המנזר, הפילוסופית, הרופאה והמלחינה מהמאה ה–12, הילדגרד פון בינגן. עם ניהול מוזיקלי מעודן של מייסד הקבוצה כריסטופר פייג', השתתפות של הזמרת אמה קירקבי והקלטה מצוינת, זה עדיין אחד מהאלבומים המרשימים בתולדות המוזיקה המוקלטת.

אחריו הגיעה שורה של אלבומים מבריקים, בהם The Service of Venus and Mars. לאורך השנים הצטברו יותר מ–25 אלבומים שעל אף חילופי הזמרים מצטיינים באופן עקבי בשירה קטיפתית והרמוניות יפות במיוחד של הקולות, לצד בנייה אטרקטיבית ומעניינת של התוכנית. חברי האנסמבל כרגע הם המצו־סופרן קתרין קינג, זמרי הטנור סטיבן הרולד וג'וליאן פודג'ר והבס־בריטון סיימון וייטלי. האלבום הנוכחי, כמו רוב האלבומים האחרונים, הוקלט בהשתתפותו של נגן הנבל אנדרו לורנס־קינג, והוא כולל יצירות של מלחינים יותר ופחות מוכרים מתקופת הרנסנס באיטליה, בעיקר פירנצה, וגם בבורגון.

הקטעים המוזיקליים, הקצרים למדי, מתחברים זה לזה במוטיבים טקסטואליים ומוזיקליים ומתחברים לשרשרת שמושכת להאזנה רצופה. אפשר עם זאת להאזין בהנאה גם לחלקים מן האלבום. הפתיחה היא מזמור גרגוריאני קצר למילים "Terribilis est locus iste" שפירושן, בערך, "המקום הזה נורא הוד". החיבור בין יופי, התפעלות ופחד יחזור שוב ושוב בטקסטים, ונראה שהמלחינים חתרו להדהד אותו גם במוזיקה. השירה הבעתית, עם דינמיקה מדויקת ומעודנת וקווים מוזיקליים עגולים ויפים להפליא. אפשר לזהות את הקולות האינדיבידואליים וגם להתענג על החיבור ביניהם שיוצר צבע חדש ומרגש, לא מעט בזכות ההקלטה של חברת לין שמשלבת קירבה אינטימית ובמת צליל גדולה, כך שנדמה שהזמרים נוכחים בחדר ההאזנה, אבל מרחפים בו.

קלאוס מקלה מנצח על תזמורת הקונצרטחבאו. סיבליוס ומוצרט / אתר מדיצ'י טי־וי

יש קלישאה שנהוג לשלוף אותה כשאדם מבוגר ועתיר הישגים פורש, או מת: "דור הנפילים". במציאות, אין דור של נפילים. בכל דור יש אנשים שמתבלטים בכישרון ובעשייה יוצאת דופן, לפעמים גם באישיות קורנת, כמו במקרה של קלאוס מקלה בן ה–27, המנהל המוזיקלי של תזמורות אוסלו ופריז, ובעתיד — מ–2027 — גם של תזמורת הקונצרטחבאו היוקרתית מאמסטרדם. בשבוע שעבר ניצח מקלה על תזמורת הקונצרטחבאו באולמה, שמצטיין באקוסטיקה צלולה במיוחד. ההקלטה זמינה למנויי מדיצ'י. בחלק השני של הקונצרט בוצע הרקוויאם של מוצרט שקיבל פרשנות מאוד עכשווית: תזמורת ומקהלה גדולות, כך שאפשר יהיה לשמוע היטב באולם הקונצרטחבאו הגדול; טמפי מהירים וצליל נקי, שמשקפים את השפעתה של התנועה המודעת־היסטורית גם בביצוע שממדיו רחוקים מתפישה "היסטורית"; סולנים שמשתתפים בביצועים בארוקיים־תקופתיים וגם בביצועים סימפוניים, ועל כל אלה, מגע אישי סוחף ושופע מרץ. החלק הראשון היה — לפחות על פי ההקלטה — אחת מאותן הופעות שנחרתות עמוק בזיכרון.

הסימפוניה הרביעית של סיבליוס נוגנה באופן קודר ומטלטל. ב–2021 הקליט מקלה אלבום מצוין ובו כל הסימפוניות של סיבליוס, עם תזמורת אוסלו. הוא הסביר בראיון שהמוזיקה של סיבליוס קרובה אליו פשוט מפני שגדל בפינלנד והיא מושמעת שם הרבה. את הקירבה הזאת הוא מתרגם באמסטרדם לביצוע מהודק ואינטנסיבי שמראה את המעמקים אליהם מגיעה היצירה. בתום הביצוע השתרר שקט ממושך שלא הופר במחיאות כפיים עד שמקלה הודה לתזמורת.