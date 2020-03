בעולם המוזיקה הקלאסית נערכו כבר מזמן למגיפת הקורונה

אחד הרגעים המוזרים, בתוך שורת המוזרויות עמן אנו מתמודדים מאז פרוץ משבר הקורונה, היה הרגע בו אבי שושני, מזכ"ל התזמורת הפילהרמונית הישראלית, עלה בשבוע שעבר לבמת היכל התרבות בתל אביב, התנצל בפנינו, הקהל המועט שכבר ישב באולם, וביקש שניתפזר לבתים. ההנחיות החדשות, שפורסמו בכלי התקשורת רגעים ספורים לפני כן, קבעו שאנחנו התקהלות גדולה מדי. לעומתנו, התזמורת לא התפזרה. היא עלתה לבמה וניגנה את תוכנית הקונצרט — שהועברה בשידור חי בדף הפייסבוק של התזמורת.

כך, ויותר מכך, עושים גם גופים אחרים בעולם המוזיקה הקלאסית. האופרה הממלכתית של וינה סגורה, אבל משדרת בסטרימינג מדי יום מופעי אופרה ובלט שהועלו באולם המפואר שלה בשנים האחרונות. היא משדרת בחינם, ולוח השידורים חופף ככל שניתן את התוכנית שנועדה לעונה. במלים אחרות, אף שאין הצגות חיות, מנסה האופרה הממלכתית של וינה להמשיך את העונה שלה, אונליין.

בעצם לא מדובר בסנוניות ראשונות. מגפת הקורונה, וצעדי המנע והבידוד הנלווים אליה, פוגשים את גופי המוזיקה הגדולים בעיצומו של מעבר לעידן דיגיטלי. אחת החלוצות היא התזמורת הפילהרמונית של ברלין, שיש לה אולם קונצרטים דיגיטלי מאז 2008

"ההצגה חייבת להימשך", מצהירה כותרת ההודעה לעיתונות מאנסמבל כלי ההקשה הישראלי המצוין, טרמולו. גם האנסמבל מעביר את פעילותו לאונליין, ומתחיל לקיים מופעים אינטראקטיביים בפייסבוק. חלק מן המופעים שנועדו לילדים במסגרות של "סל תרבות" כוללים פנייה אל הקהל, זיהוי יצירות, תגובות של הקהל למה שמושמע על הבמה. התגובות האלה מתורגמות לשאלות שמופנות אל הקהל בבית, ונענות דרך דף הפייסבוק בו מתרחש המופע. לקהל הצעיר שבו מדובר, האינטראקציה הזו מן הסתם טבעית והגיונית בערך כמו דיאלוג ישיר עם מוזיקאים שנמצאים על הבמה.

"זו אחת הסנוניות הראשונות שמבשרות על מעבר של צריכת תרבות מסוגה של מוזיקה קלאסית ומוזיקת עולם 'לייב' דרך הרשת ובשלב הבא גם רכישת האפשרות לצפות במופעים וקונצרטים מעין אלה אונליין כדי לתמוך באמנים". כך נכתב בהודעה לעיתונות של אנסמבל "טרמולו", והצהרת הכוונות ברורה: כרגע, זהו מענה למצב משברי; בעתיד, אמצעי נוסף, ואולי מרכזי, לתקשר מוזיקה אמנותית בעידן האינטרנט.

באופן דומה פעל גם בית האופרה הניו יורקי, המטרופוליטן. "המט סגור", הודיעו הכותרות, "אבל אתר האינטרנט שלו פתוח ומשדר אופרה בהיקפים נרחבים, ובחינם". אפילו יוזמות פרטיות עלו לרשת. הפסנתרן איגור לוויט, אחד מאמני הפסנתר הבולטים של הדור היותר צעיר, העלה לטוויטר קונצרט ביתי ובו הוא מנגן יצירה שכבר הקליט –The People United Will Never Be Defeated, סדרת וריאציות מרשימות לפסנתר מאת המלחין יליד 1938, פרדריק ז'בסקי.

ההצגה נמשכת

מנקודת מבטו של המאזין, זה לא מובן מאליו שההצגה אכן חייבת להימשך. עם הפסקתם של הקונצרטים וההופעות הפומביות, לא נוצר מחסור במוזיקה. לצד הדיסקים הרבים, שאצלי הם עדיין פעילים, יש ביוטיוב, באתרי סטרימינג ובסאונדקלאוד הרבה יותר מוזיקה משאוכל לשמוע בשארית חיי. לחלק מהאירועים יש, אכן, ערך מוסף מסוים על "סתם" האזנה למוזיקה מהרשת. הפעילות האינטראקטיבית בקונצרט של אנסמבל "טרמולו" היא דוגמה כזו, או קונצרט שהתבטל ובכל זאת משודר לייב במועד המתוכנן ומשמר איזו אחיזה בחיים שלפני הנגיף; אבל כללית, המאזין נדרש להסתגל לחיים שאין בהם ריגוש, וגם לא אקוסטיקה, של אולם קונצרטים, ולנצל את הזמן להעמיק ולחקור את השפע הגדול של ההקלטות שמציעה הרשת.

"ההצגה לחייבת להימשך" איננו צורך מוזיקלי, אלא רגשי, ובמידה רבה גם מנהלי וכספי. באמצעות הפעילות אונליין יוצרים בתי האופרה והתזמורות תחושה של המשכיות, עוגן לקבוצת האנשים שהם חלק חשוב מקיומם. אגב כך הם מנכיחים את עצמם ומזכירים את ערכם בזירה התרבותית, אולי אפילו מגיעים לקהל חדש שלא יטרח להגיע לאולם הקונצרטים אבל יתעכב על אולם קונצרטים דיגיטלי ברשת. גוף כמו אנסמבל "טרמולו" מבקש להבטיח את המשך המימון של "סל התרבות", אם יראה שבמקום קונצרטים שהתבטלו הוא קיים פעילות חינוכית שחושפת ילדים ובני נוער למוזיקה. הפילהרמונית של ברלין, אמנם בפסגת העולם המוזיקלי, אף היא גוף נתמך ויש לה אחריות וחובה ציבורית להעניק משהו לציבור בזמן כזה, כפי שיש לה צורך תדמיתי להיראות כגוף שמעורה בקהילה ומשתתף במאמץ.

"אסור לבזבז משבר טוב" היא אמרה ידועה של צ'רצ'יל שמרבים לצטט אותה עכשיו. התזמורות המתקדמות בדיגיטל, ובראשן הפילהרמונית של ברלין, כבר הבינו שאת אולם הקונצרטים הדיגיטלי צריך לטפח ולקדם כמדיום משלים של הקונצרט החי. בימים כתיקונם, הוא לא גרם לירידה במספר המאזינים הבאים לקונצרטים אלא נתן הזדמנות להיזכר, להתכונן, ללמוד דברים לעומק, ובעיקר, להאזין על פי העדפות אישיות וליצור קונצרטים פרטיים שהוקלטו וצולמו ב"לייב", ושניתן לשמוע אותם על פי הצורך ומצב הרוח של המאזין באותו רגע, כמו הקלטה מסחרית. אולם הקונצרטים הדיגיטלי מציע גם הזדמנות להגיע לקהל חדש, ואיתה, את האפשרות לבחון רפרטואר מגוון יותר ממה שמציעות סדרות הקונצרטים הרגילות.

המט אופרה מגיב לקורונה

לנצל את המשבר

לתזמורת הפילהרמונית הישראלית, שאולם הקונצרטים הדיגיטלי שלה נמצא בשלבי בנייה והתפתחות, זה זמן מצוין לנצל את משאביה ולהפוך אותו לאתר אטרקטיבי, שהמנויים ירוצו אליו בימי הסגר כדי להתרפק על התזמורת, שתלמידי מוזיקה ייכנסו אליו כדי להיחשף להיסטוריה מקומית, ובתוכה, להקלטות שנעשו של יצירות שלא מרבים לנגן. יהיה מעניין לחפש באתר יצירות ישראליות, או שיתופי פעולה של התזמורת עם גופים שפועלים סמוך לעולם המוזיקה הקלאסית המערבית, או מחוץ לו; לשוטט באולם קונצרטים שהוא צבעוני ועשיר יותר מאולם הקונצרטים הקונקרטי של הפילהרמונית. בשונה מהמצב הרגיל, אין סיבה לחשוש מבריחת קהל או מכעסו שכן כל התכנים "הרגילים" יימצאו באולם הקונצרטים הדיגיטלי והוא ישמש בית טוב גם לקהל שחושש מהתנסויות חדשות. לצדם, שילוב של תכנים חדשים, גיוון תרבותי ושיחות מעניינות על מוזיקה יכולה להרחיב את התקשורת של הפילהרמונית עם ציבור רחב יותר.

אף שהיצע המוזיקה ברשת גדול, לא ניתן לפצות על היעדרו של הקונצרט החי ועל ייחודו. ההצגה לא תימשך באמת, וצריך להמתין בסבלנות רבה עד שתתחדש. בינתיים לתזמורות, ולתזמורת הפילהרמונית הישראלית בפרט, נפתחה הזדמנות לשדרג את ההיצע שלה ואת היקף הקהל אליו היא פונה. משבר אדיר שחבל לבזבז.