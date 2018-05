אירוויזיון 2018: השירים שעשויים לנצח את Toy של נטע ברזילי

נטע ברזילי, שתשתתף הערב (שלישי) בחצי הגמר הראשון של האירוויזיון ה-63 בליסבון שבפורטוגל, נחשבה עד לאחרונה כזוכה בטוחה בתחרות, לפי אתרי ההימורים. אלא שכעת נראה שהמאבק צמוד. קפריסין עקפה אותה הבוקר וגם נורווגיה ואסטוניה מועמדות בולטות לזכייה בגמר שיתקיים בשבת. לפניכם סקירה של השירים המובילים באתרי ההימורים.

אלני פוריירה - "Fuego" - קפריסין:

קפריסין, שהחלה להשתתף באירוויזיון ב-1981, לא זכתה מעולם. היא הסתפקה, בשלוש תחרויות במשך השנים, במקום החמישי. האם אלני פוריירה, הניצבת כעת במקום השני באתרי ההימורים, תהיה הקפריסאית הראשונה שתזכה?

כמו זמרות וזמרים רבים בשנים האחרונות, גם אלני פוריירה נושבת בכיוון הרוח הלטינית והרגאטון. הלהבה של שירה "Fuego" (אש בספרדית) נישאת למרחקים. מה שמתחיל כעוד שיר אירוויזיוני טיפוסי, עם כינורות מלחששים, נהפך בהינף יד למסיבה מוחצנת, חסרת מעצורים. שאקירה למתקדמים. ה"יה יה" שלה בהחלט סוחף וגם החזרה של המלה "Fuego" עושה את שלה.

אלכסנדר ריבאק - "That's How You Write A Song" - נורווגיה:

הזמר הנורווגי יליד בלארוס כבר זכה באירוויזיון ב-2009. האם הוא יצליח לשחזר את ההישג של ג'וני לוגן האירי ולזכות פעמיים באירוויזיון? בהחלט ייתכן. יש לו פני ילד, הוא נראה אחד שמסתדר עם כולם ולא מאיים על איש, כזה שמתחבב בקלות ומושך את האוזן. גרסה נורווגית של אד שירן. השיר שלו קליל ופשוט, לא מתחכם או יומרני. הוא יכול בקלות להיות פרסומת של ספוטיפיי או שירות סטרימינג מוזיקלי אחר. זה יתרונו וגם חסרונו. רבים מצופי האירוויזיון מחפשים שיר קליט אבל גם קצת אחר.

אלינה נצ'ייבה - "La Forza" - אסטוניה:

אסטוניה, שהיתה שייכת לברית המועצות, משתתפת באירוויזיון מאז 1994. היא גם זכתה בו, ב-2001. אלינה נצ'ייבה, שמייצגת את המדינה השנה, בחרה לשיר שיר אופראי שבו קולה היפה נוסק לגבהים, כמעט נוגע בשמים. היא מסתפקת רק בו, לא נעזרת בזמרי ליווי. האם זה יספיק? האם יהיה לה הכוח (Forza באיטלקית) לזכות בתחרות?

"מאדם מסייה" - "Mercy" - צרפת:

כבר יותר מ-40 שנה לא זכתה צרפת באירוויזיון. בפעם האחרונה זה קרה ב-1977. מארי מרים שרה אז את "L'oiseau et l'enfant". האם צרפת, שהיתה בין המדינות היחידות שהשתתפו בתחרות האירוויזיון הראשונה ב-1956, תחזיר לעצמה את היוקרה ואת הכבוד? הצמד "מאדם מסייה" של אמילי סאט וז'אן קרל לוקא יעשה הכל כדי שזה יקרה ולומר תודה לאחר מכן. ספק אם יצליח. השיר, המתייחס למשבר הפליטים באירופה ושמו רב משמעויות - גם תודה, גם רחמים וגם שם - נפתח היטב, קצת בלדה, קצת פופ מועדוני, אבל בהמשך מאבד מעט מעוצמתו.

מיקולאס ג'וזף - "Lie To Me" - צ'כיה:

צ'כיה לא רשמה עד כה הצלחה יתרה באירוויזיון. מיקולאס ג'וזף, הנציג שלה השנה, כנראה לא ישים קץ למזל הרע, אבל הוא לפחות ינסה. הוא כנראה ראה הרבה קליפים של ג'סטין טימברלייק ומבקש לחקות אותו, בקולו ובתנועות. זה לא ממש משכנע ולא באמת מעניין, גם כשהוא שר על שמות שאמורים לעורר עניין כמו מרילין מונרו ומדונה. שלא לדבר על כך שטימברלייק עצמו לא מקורי.

"איקוויניוקס" - "Bones" - בולגריה:

קריסטיאן קוסטוב, בולגרי יליד רוסיה, כמעט עשה היסטוריה בשנה שעברה. הוא דורג שני באירוויזיון, הישג השיא של בולגריה בתולדות התחרות. ההרכב "Equinox", שייצג את המדינה השנה, יצטרך להתאמץ כדי לזכות. השיר שלו חביב, גם אם דומה למאות שירים אחרים שיצאו בשנים האחרונות. ההפקה כביכול מהוקצעת, אבל לא מורכבת. יש תחושה לפעמים שתוכנת מחשב יצרה את השיר, את המוזיקה ואת הקולות.

בנג'מין אינגרוסו - "Dance You Off" - שוודיה:

שש פעמים זכתה שוודיה באירוויזיון. בפעם הראשונה, ב-1974, היתה זו להקת "אבבא" עם "ווטרלו". בפעם האחרונה, ב-2015, היה זה מונס סלמרלוב עם "גיבורים". בנג'מין אינגורוסו, שייצג את המדינה השנה, רוצה בוודאי לזכות כדי ששוודיה תשתווה לאירלנד במספר הזכיות. אלא שהשיר שלו נאחז בבינוניות ואינו מצליח לברוח ממנה. זה באמת נחמד לשמוע זמר לבן שרוצה להישמע כמו זמר שחור, להיות הרבה מייקל ג'קסון וקצת דה ויקנד, לשלב גם אר-אנ'-בי מסורתי וגם אוטוטיון כדי להיחשב מעודכן. אבל צריך יותר מזה, הרבה יותר מזה, כדי ליצור לעצמך זהות משלך.

ארמל מטה ופבריציו מורו - "Non Mi Avete Fatto Niente" - איטליה:

בשנה שעברה היו רבים באיטליה שחשבו שהזכייה מובטחת להם. כך לפחות הראו אתרי ההימורים. אלא שפרנצ'סקו גבאני הסתפק בסופו של דבר רק במקום השישי. איטליה היא בין המדינות היחידות שלא נכנעת לאנגלית ונציגיה בתחרות שרים בשפת מולדתם. רק על כך הם ראויים להערכה. זה גם אחד משירי המחאה היחידים בתחרות, אף שספק אם הצופים באמת מאזינים לטקסט שלו או של שירים אחרים. מלות השיר, לצלילי מוזיקה ממהרת כרכבת, נעות ברחבי העולם, בין מצרים לספרד ולצרפת. "אין שום פצצה פציפיסטית", הם שרים במאבק מוזיקלי נגד הטרור.

"דו דה דוס" - "My Lucky Day" - מולדובה:

ההרכב המולדובי "דו דה דוס" לא רק ויתר על השפה הרוסית, אלא גם על הסגנונות המוזיקליים שלה ושל שאר מדינות ברית המועצות לשעבר. קצת מוזיקה צוענית, קצת קובנית, קצת ספרדית - השיר היה יכול להיות בפסקול סרט של אמיר קוסטריצה. הם שרים על יום המזל שלהם. לא בטוח אם יגיע. רוב הסיכויים שזה לא יקרה באירוויזיון.

שרה אלטו - "Monsters" - פינלנד:

מוזיקת המועדונים נהפכה בשנים האחרונות לגורם משפיע בתחרויות האירוויזיון. כביכול זהו קהל שונה, שלא אוהב את אותה מוזיקה. בעצם יש ביניהם מכנה משותף הרבה יותר רחב מכפי שנהוג לחשוב. אלה ואלה מחפשים במועדונים ובאירוויזיון לרקוד ולהשתחרר, להיות מי שהם, בלי שישפטו אותם. שרה אלטו מייצגת גם אותם. "אלה החיים שלי", היא שרה, "הלילה אני מתחברת עם כל היצורים שמתחבאים מתחת למיטתי". היא מנסה לשוות לעצמה מראה אפל, באיפור ובלבוש, להזדהות עמם, להראות שאינה חוששת עוד ממה שיאמרו עליה. על הנייר זה מעניין וראוי להערכה. חבל שמבחינה קולית ומוזיקלית בפועל זה לא כל כך מרשים.

באתרי ההימורים לא נותנים להם הרבה סיכוי, אבל "Higher Ground" של להקת "ראסמוסן" מדנמרק, "We Got Love" של ג'סיקה מאובוי מאוסטרליה וגם Nobody But You של סזאר סמפסון האוסטרי (המושפע מ"Human" של ראגנבון מן וTake Me To Church של הוזייר) עשויים להפתיע ולהתברג בסופו של דבר בחמישייה הראשונה.