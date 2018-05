אירוויזיון 2018: 35% רייטינג לתחרות שבה זכתה נטע ברזילי

תחרות האירוויזיון, ששודרה אתמול בערוץ כאן 11, רשמה 35% רייטינג. בזמן שנטע ברזילי עלתה על הבמה בליסבון שבפורטוגל, כדי לבצע את השיר "Toy", היו 1.04 מיליון צופים. זהו נתון הצפייה הגבוה ביותר בטלוויזיה בישראל מאז הפיצול של ערוץ 2 בנובמבר האחרון. השיא הקודם היה בשבוע שעבר בהשקת התוכנית "האח הגדול" ב"רשת".

התחרות, שבה זכתה נטע ברזילי בהפרש ניכר על פני המתמודדת הקפריסאית אלני פוריירה, היתה הראשונה שבה נפרדו בכאן מהמלה "בהרצה".

האירוויזיון שודר גם ברשתות החברתיות כמו פייסבוק, באתר התאגיד ובאפליקציה, ורשם יותר מ-750 אלף צפיות. לשיר של ברזילי יש כבר יותר מ-50 מיליון צפיות ברשת.

בדיוק בשנה שעברה שודרה תחרות האירוויזיון בקייב באוקראינה, שהיתה המשדר האחרון של רשות השידור לפני שנהפך לתאגיד כאן. לגמר ב-2017, שבו זכה הפורטוגלי סלבדור סובראל, היה ברשות שידור רייטינג של 15.3% ופיק צפייה של 19.3% בזמן ביצוע השיר הישראלי של אימרי זיו, "I Feel Alive". הוא הרגיש חי, אבל השיר דורג במקום ה-23 מבין 26.

נטע ברזילי, המנצחת בתחרות האירוויזיון ה-63, קיבלה 529 נקודות. במקום השני דורגה אלני פוריירה, נציגת קפריסין, עם "Fuego" שזכה ב–436 נקודות. שלישי היה נציג אוסטריה, סזאר סמפסון, "Nobody but You", עם 342 נקודות.

ברזילי, בת 25, היא הזוכה הישראלית הרביעית בתחרות. דנה אינטרנשיונל היתה האחרונה עד כה, כשזכתה ב-1998 עם השיר "דיווה". הפעם הראשונה שבה זכתה ישראל בתחרות היתה בשנת 1978. יזהר כהן שר אז את "אבניבי". כעבור שנה זכתה שוב ישראל, הפעם היו אלה חברי להקת "חלב ודבש" שניצחו עם השיר "הללויה".