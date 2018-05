נטע ברזילי נחתה בישראל: "רגע גדול עבורי"

נטע ברזילי והמשלחת הישראלית לאירוויזיון ה-63 נחתו הבוקר (שני) בנתב"ג. במסיבת עיתונאים קצרה שנערכה לצד המטוס אמרה ברזילי, "זה רגע גדול עבורי, עבור המשלחת ועבורנו כמדינה. אני מאושרת שהצלחנו ליצור סיבה לשמחה במדינה שבה אין הרבה סיבות לחגוג".

"כולנו צרודים, חגגנו כל הלילה ולא ישנו", הוסיפה ברזילי. "אני רוצה להודות לכל האנשים המדהימים שליוו אותי לאורך חצי השנה הזו, מעולם לא איבדו תקווה והבטיחו לי לאורך כל הדרך שהניצחון שלנו. הרבה מזל טוב לנו ולמדינת ישראל כולה". חברי המשלחת ירדו מהמטוס בריקודים, לצלילי השיר Toy. ברזילי תבצע את השיר המנצח בהופעה הערב בכיכר רבין בתל אביב.

ברזילי וחברי המשלחת, הבוקר בנתב"ג אבישג שאר ישוב

ברזילי זכתה במקום הראשון בתחרות לאחר שקיבלה 529 נקודות. במקום השני דורגה אלני פוריירה, נציגת קפריסין, עם "Fuego" שזכה ב–436 נקודות. שלישי היה נציג אוסטריה, סזאר סמפסון, "Nobody but You", עם 342 נקודות. לאחר זכייתה יצאו אלפים לחגוג בכיכר רבין בתל אביב ועוד מאות יצאו לשוק מחנה יהודה בירושלים. על בניין עיריית תל אביב נכתב באורות "TOY".

ברזילי, בת 25, היא הזוכה הישראלית הרביעית בתחרות. דנה אינטרנשיונל היתה האחרונה עד כה, כשזכתה ב-1998 עם השיר "דיווה". הפעם הראשונה שבה זכתה ישראל בתחרות היתה בשנת 1978. יזהר כהן שר אז את "אבניבי". כעבור שנה זכתה שוב ישראל, הפעם היו אלה חברי להקת "חלב ודבש" שניצחו עם השיר "הללויה".

שידור התחרות בערוץ כאן 11 רשם 35% רייטינג, המהווה 1.04 מיליון צופים - נתון הצפייה הגבוה ביותר בטלוויזיה בישראל מאז הפיצול של ערוץ 2 בנובמבר האחרון. האירוויזיון שודר גם ברשתות החברתיות כמו פייסבוק, באתר התאגיד ובאפליקציה, ורשם יותר מ-750 אלף צפיות. לשיר של ברזילי יש כבר יותר מ-50 מיליון צפיות ברשת.