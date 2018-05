נטע ברזילי בגמר אירוויזיון 2018

בפעם הרביעית ברציפות העפילה ישראל לגמר התחרות האירופאית, בזכות ביצוע מוצלח של נטע ברזילי לשירה "Toy". "מבטיחה לעשות הכל כדי להביא את האירוויזיון לישראל", אמרה

ישראל עלתה אתמול (שלישי) לגמר האירוויזיון אחרי הופעה קצבית ומחשמלת של נטע ברזילי ששרה את "Toy". הזמרת תהיה בין 26 נציגי המדינות שיתמודדו ראש בראש בשלב הסופי של תחרות השירה האירופאית בשבת הקרובה בליסבון, בירת פורטוגל.

"אני גאה ונרגשת שהצלחתי להעפיל לגמר", אמרה ברזילי אחרי ההכרזה על עלייתה. "מחכה בציפייה לשבת ומבטיחה לעשות כל שביכולתי כדי להביא את האירוויזיון לישראל".

נטע ברזילי - דלג

הזמרת בת ה-25 הופיעה שביעית בחצי גמר. היא לבשה קימונו ושרה מצוין, מגובה בזיקוקים, רקדניות תזזיתיות, חתולי מזל יפניים וקרקורי התרנגולת האהובים, שגרפו מחיאות כפיים סוערות.

בתום הערב נבחרה ברזילי לעשירייה הזוכה מתוך 19 מתמודדים, בהתאם לתחזיות המוקדמות באתרי ההימורים. אלה צפו לשיר "Toy", שכתבו דורון מדלי וסתיו בגר, את הזכייה במקום הראשון כבר לפני שבועות.

הזמרת אלני פוריירה, "ביונסה הקפריסאית" PEDRO NUNES/רויטרס

קפריסין - דלג

זו השנה הרביעית ברציפות שישראל עולה לגמר התחרות האקסטרווגנטית. בשנים הקודמות עשו זאת חובי סטאר, נדב גדג' ואימרי זיו.

נציגת אסטוניה, אלינה נצ'אייבה Armando Franca/אי־פי

לצד ברזילי, העפילו לשלב הגמר מתמודדים חזקים נוספים. ביניהם נציגת אסטוניה אלינה נצ'אייבה שביצעה שיר אופרה דרמטי, "La Forza" (הכוח), כשלגופה שמלת ענק שהזכירה את שמלתה של ריטה בטקס יום העצמאות ב-2017; נציג צ'כיה הצעיר מיקלאס יוזף שנפצע בשלב החזרות ושב בגדול עם שיר פופי "Lie to Me" בסגנון אד שירן ותלבושת שכללה תיק גב ושלייקס שהנימוק מהם והלאה; אלני פוריירה, "הביונסה מקפריסין", עם שירה "Fuego" (אש) וביצוע שכלל ענטוזים ותמרות עשן; נציגי בולגריה, הלהקה "Equinox" עם השיר הדרמטי "Bones" (עצמות) שבוצע בכישרון רב; נציגת פינלנד שרה אלטו עם שירה "Monsters" (מפלצות) בביצוע קרקסי מרהיב.

צ'כיה - דלג

על פי אתרי ההימורים, בעקבות חצי הגמר הראשון, ירדה נטע ברזילי למקום הרביעי. קפריסין מובילה ואחריה נורווגיה וצרפת. אסטוניה, שמוקמה בצמרת ההימורים, הידרדרה אחרי אמש למקום השביעי ברשימה.

מחר (חמישי) יתקיים חצי הגמר השני של האירוויזיון, שממנו יעלו לשלב הסופי עשרה מתוך 18 נציגי מדינות. כמה מהשירים בו נחשבים גם הם למועמדים בולטים לזכייה. אחד מהם הוא נציג נורווגיה אלכסנדר ריבאק, זוכה האירוויזיון לשנת 2009, שייבצע הפעם את שירו "That's How You Write a Song", מלווה בכינור הדגל.

בגמר בשבת תתמודד ברזילי גם מול נציגי המדינות המייסדות ספרד, גרמניה, צרפת, איטליה ובריטניה, המשתתפות אוטומטית בגמר, ומול פורטוגל, זוכת השנה שעברה.