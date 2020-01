9 הופעות מקומיות לראות בינואר

בועז ריינשרייבר וגדי רונן בהופעה נדירה של שירי 1:1 ודבק, ההרכב אקוט מבצע מוזיקה מזרחית לילדים, יוסי בבליקי משיק אלבום חדש, ערב פסנתר-מדיטציה מרתק במוזיאון תל אביב והמתופף דן מאיו עובר לקדמת הבמה. חודש ראשון לשנה 2020, בחרנו לכם 9 הופעות להתחילה כראוי

אקוט

זהו אינו סוד גדול שלהיטים מזרחיים שולטים במצעדי ההשמעות. עם זאת, היינו רוצים לראות את המוזיקה המזרחית מתחכמת מעט, משחקת, לא רק נשענת על המסחריות והחפלה הרגילה (וכבודו של עומר אדם במקומו מונח). לכן משמח במיוחד הפרויקט החדש של אקוט: שירי ילדים מקוריים שמציגים בין היתר מנגינות מצפון אפריקה, אתיופיה ועיראק. הצמד, ענבל ג'משיד וגלעד ואקנין, הגו את הרעיון לאחר שהפכו להורים בעצמם, ורצו להנחיל לילדים את השורשים שלהם בדרך שתהיה קליטה ומחכימה, אך עדיין מהנה מאוד. הם עשו נסיונות מוזיקליים ובדקו את השירים החדשים על ילדים והורים בסביבתם - ואכן, התוצאה מופלאה. קחו את הילדים לחזות בשמחה הזאת, בחגיגת סינגל ראשון לאלבום הבכורה "מצד לצד".

מתי ואיפה: יום חמישי, 2 בינואר, 16:30 בנוקטורנו ירושלים



אקוט עם "חוץ ממני":

קרדיט: EcouteMusika

ענת מושקובסקי

ענת מושקובסקי מציבה רף גבוה למדי: המוזיקאית (זמרת, פסנתרנית, קלרינטנית, שליש מההרכב הווקאלי 'האחיות לוז') משלבת תחכום ויסודות מוזיקליים לא מובנים מאליהם, ביחד עם פופ נגיש ורך, ובכך היא יוצרת בלדות שמעירות את המוח. אי.פי הבכורה שלה "Happy As A Dog" שוחרר ב-2017 וגרף מחמאות. האי.פי החדש שלה, "Loud & Clear", הגיע שנתיים לאחר מכן והמשיך את דרכו עם חמישה שירים ענוגים, יציבים, השומרים את הדרמה מתחת לפני השטח. אך היא שם, הדרמה, מוחזקת היטב בתיפוף מברשות ג'אזי וקפדני. בהופעה הקרובה תארח את יוני רכטר, איתו היא משתפת פעולה בהופעותיו ובאלבומו האחרון.

מתי ואיפה: 4 בינואר, 21:00 בשבלול ג'אז תל אביב



ענת מושקובסקי עם "Everything Can Be Yours":

קרדיט: Anat Moshkovski

יוסי בבליקי

סביר להניח שלעולם לא נשכח את היום בו הכרנו את הפרסונה הבימתית של יוסי בבליקי. זה היה לפני כמעט 13 שנה, ב'פסטיבל פונץ' בתיאטרון תמונע, שהתפרש על פני שלושה ערבים עוקבים. כל ערב התקשט באורחים שונים ומצב מנטלי כזה או אחר, ובערב השלישי, למרות התשישות הניכרת - בבליקי, הסולן, וחברי הלהקה נתנו את הכל. 8 שנים עברו מאז שחרר את אלבום הסולו האחרון שלו "האגרוף", שהכיל, כהרגלו בקודש - הן אגרופים קפוצים והן ריאות מנופחות מאוויר. והנה החודש ישיק את אלבומו החדש - "האם כבר הגעתי לפה" במופע להקה, ויארח את אהוד בנאי, בועז כהן, נדב אזולאי ושר ניב. קריירת הסולו של בבליקי ממשיכה את דרכה הטובה של פונץ': מזקקת אמיתות קשות וחושפת תהיות קיומיות מבלבלות, כמו היו כתב חידה שנגלה לפתע במערה, ואתה בעצם יודע לקרואו.

מתי ואיפה: יום רביעי, 8 בינואר, 21:00 באזור תל אביב



יוסי בבליקי עם "האם כבר הגעתי לפה":

קרדיט: Yosef Babliki

ג'ואן ספדי

נדיר, נדיר עד מאוד, לתפוס את ג'ואן ספדי על במה. ופי כמה בבמה תל אביבית. ספדי, שהוביל את ההרכב הערבי-יהודי-בארשבעי לנזס (Lenses - עדשות) בין השנים 2001-2009 (ואת האלבומים "Shortcuts", "איי.די" ו-"Ahlan Byebye"), יצא מאז לקריירת סולו והשתקע בחיפה, ולאחר מכן הקים את ההרכב פיש סמק. המוזיקה של ספדי פוליטית, פוליטית מאוד. תמהיל של פאנק-רוק עדכני וסולמות ערביים חמים וחריפים. יאהבו במיוחד מי שאוהבים את הפוסט-פאנק שלהם סמיך ומערפל, קודר, חכם, ציני ועדיין מרקיד למדי. וכן מי שינועו בקלות בין The Birthday Party של קייב המוקדם למרים סאלח העדכנית. איך זה עובד? זה פשוט עובד. לכל זה יצטרף תקלוט של מרואן הואש. מומלץ.

מתי ואיפה: יום רביעי, 8 בינואר, 21:30 בלבונטין 7 תל אביב



ג'ואן ספדי עם "Father":

קרדיט: Jowan Safadi

Shamans of Sound Live Piano Meditations

ערב יוצא דופן, ראשון מסוגו, יחבר בין כוחו של הפסנתר לבין טכניקות מדיטציה שונות במוזיאון תל אביב. יתקיימו מופעים שונים של מוזיקאים שמכירים את הקלידים היטב: בחלל ההתערוכה "עידן חדש באמנות" יוצב פסנתר, סמפלרים, מקלדות שליטה ואפקטים, ומאחוריו ישב היוצר יחזקאל רז ויחבר בין צלילים קלאסיים לבין אמביאנט עכשווי מהפנט. על אותה במה יופיע גם שיר סופר, שכבר שנים רבות חוקר את הצלילים כאמצעי טיפולי, בעזרת כלים אותם ליקט במסעותיו בעולם. את המופעים ילוו יצירות של הילמה אף קלינט, מרינה אברמוביץ', אמה קונץ ועוד. בחלל השני - אולם אסיא, תעלה הפסנתרנית הפולניה הניה ראני, בביקור ראשון בארץ. אחריה יעלה שלומי שבן עם יצירה חדשה בבכורה עולמית ולאחריה סשן אילתור מוחלט של מצב תודעתי מדיטטיבי.

מתי ואיפה: שבת, 11 בינואר, 21:00 במוזיאון תל אביב



יחזקאל רז ואורי אלבוחר עם "PIA-NO":

קרדיט: yehezkel raz

גדי רונן ובועז ריינשרייבר

עם יד על הלב, טרילוגיית 1:1, המונה את גדי רונן (החצר האחורית, דבק), בועז ריינשרייבר (דבק), ומור שטייגל בטקסטים של הסופר והמשורר ערן בר-גיל, (שהשתתף גם הוא באלבום ובהופעות) - היתה אחד הדברים היפים שניתנו למוזיקה הישראלית ולשירה העברית בפרט. הפרויקט הגשים את עצמו לחלוטין, גם בלייב - בהופעות שהיו מלאות רגעי קתרזיס, וכן בשלושת האלבומים שהופקו לעילא, בקלאס רב ומבלי ליפול לעומס שיכול לכסות על הטקסטים. כמה טוב שרונן וריינשרייבר (על קלידים וגיטרה, בהתאמה) יגיעו החודש ללבונטין, לבצע מהפרויקט המדובר, מהרכבם 'דבק' ומקריירות הסולו המצוינות שלהם.

מתי ואיפה: יום רביעי, 15 בינואר, 20:00 בלבונטין 7 תל אביב



אחד חלקי אחד עם "אין לי חוש הומור":

קרדיט: Liveinbeitshemesh

בינת אל פאנק

לפני כחצי שנה השיקו בינת אל פאנק את אלבומם השני "The Great & Glorious Yemenite Funky Thing", וכבר אז הפצרנו בכם ללכת לצפות בהם על הבמה. אנחנו הלכנו, וטוב שכך, כי זאת היתה הופעה ששווה את המקום שהיא תופסת בזכרון. בפתיחת הא-קאפלה התימנית העתיקה, עם קטורת בוערת ביד שירן קרני הסולנית - הקהל רק ניחש, אולי, כמה הוא עומד לרקוד הערב. אבל במהרה הוא גילה מחדש את הרגליים שלו. השילוב המשונה בין מקצבים תימנים ("עקומים", קוראת להם קרני) ובין פאנק פסיכדלי, יוצר ריקוד מבלבל ומשחרר מאוד, ומוכיח שוב את הקסם של קיבוץ גלויות מוזיקלי. מושלם לערב ינואר קפוא בירושלים.

מתי ואיפה: יום חמישי, 16 בינואר, 21:00 בנוקטורנו ירושלים



בינת אל פאנק עם "You Got Me Twisted":

קרדיט: Bint El Funk

שם טוב לוי

המוזיקאי והיוצר האגדי שם טוב לוי ידרים לבאר שבע, ויחגוג בהופעה זו את יום הולדתו ה-70. בנוסף, ישיק את ספר התווים החדש עליו עמל בשנים האחרונות, המכיל את כל יצירותיו המוזיקליות. עם דגש מיוחד על טרילוגיית האלבומים הנהדרים שהוציא עם אנסמבל שם טוב לוי ("תחנות רוח", "בן אדמה", "שם יש"), יבצע שירים המשלבים ג'אז, מוזיקה ים-תיכונית, בלקנית, בארוק ופיוטים ומשיריו: "שובי לביתך", "טווס הזהב", "בלילות הסתיו", "שם יש", "חתוואת חביבי" ונוספים.

מתי ואיפה: יום רביעי 22 בינואר, 21:00 בחלוץ 33 באר שבע



אנסמבל שם טוב לוי עם "שם יש":

קרדיט: התו השמיני The Eighth Note

דן מאיו

דן מאיו הוא מתופף מוגזם. סליחה, זה תואר מרגיז, אבל אנחנו נותנים אותו בכבוד למוזיקאי שהתמקד כל כך חזק קדימה - עד שהגיע גבוה מאוד. מאיו, המתופף של ההרכב האינסטרומנטלי הפופולרי טאטרן, האחד שמחזיק את הקצב בהרכב של מייק שינודה (לינקין פארק) והאוחז בתואר "המתופף החדש הטוב ביותר בעולם" לשנת 2017 (מגזין המוזיקה MusicRadar) - סוף סוף ממקם את עמדת התופים בקדמת הבמה. בשנה שעברה שחרר את אלבומו הראשון, "Big Brown Eyes": יצירה המכילה 11 שירים אינסטרומנטליים, אלקטרוניים, אווירתיים וקיצוניים לרגעים, הנשמעים כמו אלף מצבי תודעה שונים ושמים את התיפוף במרכז. מאיו מבטיח אורחים מיוחדים להופעה זו, ואנחנו מבטיחים שהיא לא מיועדת למתופפים בלבד.

מתי ואיפה: יום שלישי, 28 בינואר, 21:00 בבארבי תל אביב



צפו בדן מאיו מתופף: