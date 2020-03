דף צ'ונקי מעירות את הפאנק, פרויקט חדש גייס 80 מוזיקאים ומאזינים ליצירת אלבום, אביגיל רוז מעברתת את הבוסה נובה של אנטוניו קרלוס ז'ובים ויוסי מזרחי משיק אלבום מפתיע במיוחד. בחרנו 8 הופעות מקומיות ששווה להקדיש להן ערב

הופכות את היוצרות

זו השנה החמישית שעמותת 'הופכות את היוצרות' מקיימת את ערב ההתרמה שלה בהובלת ליינאפ נשי מבורך. העמותה עוזרת לנשים היוצאות ממעגל הזנות להתחיל בחיים חדשים, ומקנה להן כלים והכשרה מקצועית באופנה, שיווק דיגיטלי ומדיה חברתית, תוך בנייה מחדש של הביטחון ושיקום רגשי. השנה יופיעו באירוע דנה ברגר, מיקה שדה, אורקה, צליל דנין, תמרדה, טלי מן, לבנת בן חמו, ליה בר לב, סבינה ברנד, לירון מיוחס וילנה דיוויאיין. מחירי הכניסה יעמדו על 80 שקלים (ניתן כמובן לתרום סכום גבוה יותר), ואתם תוכלו לרכוש במקום חולצות ופריטים שמייצרות הנשים בעמותה, תחת הסלוגן "Person. Not An Object".

מתי ואיפה: יום רביעי, 4 במרץ, 20:00 בנווה שכטר תל אביב



צליל דנין עם "כל מה שקורה":

קרדיט: Tzlil Danin

מאלוקס

מאלוקס, המפלצת התלת-ראשית בהובלת אשף כלי הנשיפה אייל תלמודי, יחד עם אחיו, אסף תלמודי (קלידים) ורועי חן (תופים), משיקה את אלבומה הרביעי "חרא לזהב" ("Shit to Gold"). ההרכב, שהחל כדואו ועבר מספר שינויים, שמר על צביונו הפרוע, המבולגן-אך-מהודק. בהופעות מככבת אנרגיה גבוהה במיוחד, והמוזיקה נעה בקלילות בין כליזמר, Pאנק ופולקה מהירה ותזזיתית. בהופעת ההשקה החגיגית יארחו מאלוקס את גלעד כהנא, נועם ענבר, ספי ציזלינג ואת קולקטיב מוזיקת הרחוב הירושלמי 'הפיראטיות הפיראטיות'. זאת אומרת - מסיבה מוגזמת שתכלה את כל כוחותיכם בסיומה, וטוב שכך.

מתי ואיפה: יום רביעי, 4 במרץ, 21:00 בבארבי תל אביב



מאלוקס וגלעד כהנא - "Acid In Paris":

קרדיט: Malox music

רעב של המונים

יכולנו לתת להמלצה הזאת את הכותרת: "באנו בגלל שלום גד, נשארנו בזכות האלבום". כלומר, למרות ציפיות גבוהות, עדיין הופתענו לטובה. "רעב של המונים" הוא חלק שני בסדרת אלבומים שעוסקת ברעב יצירתי. החלק הראשון, האלבום "רעב", נוצר משיתוף פעולה של המוזיקאים שלום גד, מיקה דוארי ורונאל קרן ושוחרר ב-2017. לעומתו, "רעב של המונים" הוא יותר ניסוי ביצירה שיתופית, שנבנה במהלך שנתיים במעין סדנת כתיבה, הלחנה וביצוע, שכללה לא פחות משמונים יוצרים, תחת הפקתו המוזיקלית של גד. עוד סייעו ויעצו מוזיקלית מספר לא קטן של שמות גדולים מאוד: ברי סחרוף, שלומי שבן, ערן צור, דן תורן, טל גורדון, נעם רותם, אליוט, עמיר לב ואביב גדג'. עוד מוזיקאים, וכן מאזינים שרצו לקחת חלק ביצירת האלבום, גייסו כסף דרך מימון המונים וחיברו בעצמם, מאלף חלקים שונים וזרים - 16 שירים חדשים. רמתו של האלבום לא לגמרי אחידה, אך באופן מסוים זה רק מדגיש את הקסם של הפרויקט המסובך, בו בכל שיר ושיר מתגלה נקודת אור. מופלאה מכל היא ההבנה שאלבום כזה היה צריך להשתחרר מכל רכושנות יצירתית, מאגו, ומביקורת עצמית של עשרות אנשים - בכדי להתאסף אל מה שהוא. הופעת ההשקה תציג את ביצועי האלבום וגם חומרים מקוריים של המשתתפים. האלבום יחולק בכניסה, שתהיה חופשית ופתוחה גם לילדים. אנחנו ממליצים לא רק לכם לבוא, אלא גם למי מכם שיש - להביא את ילדיכם. עושר אנושי ומוזיקלי שכזה לא רואים בכל יום.

מתי ואיפה: יום שישי, 6 במרץ, 13:00 בלבונטין 7 תל אביב



רעב של המונים - "גן עדן":

קרדיט: גן עדן

אביגיל רוז

אנטוניו קרלוס ז'ובים, הנער המקורי מאיפנמה, היה אחד מגדולי המלחינים הברזילאים. הוא ביסס את יצירתו על הסמבה הברזילאית, מוזיקה קלאסית וג'אז, ועיצב את דרכו אל הבוסה נובה המזוהה עימו כל כך. במופע חדש, מבצעת המוזיקאית אביגיל רוז משיריו, בנוסח עברי שיצרה אמה - תלמה אליגון-רוז. בעדינות וביראת כבוד, וגם בעוז האופייני לרוז, היא מלבישה את העברית על קלאסיקות נצחיות, דוגמת "A felicidade" ו"Desefinado", ונראה שגם הקנאים למקור לא יצליחו שלא ליפול שבויים. זה עובד וזה עובד נפלא.

מתי ואיפה: שבת, 7 במרץ, 20:30 במרכז ענב תל אביב



אביגייל רוז עם "בוא אליי" ("Chega De Saudade"):

קרדיט: Avigail Roz Official אביגייל רוז הערוץ הרשמי

יוסי מזרחי

מזרחי, הפועל גם כ-Joseph E-Shine, משחרר את הפרויקט ש-30 שניות מתוכו כבר הספיקו לפזר את המוח שלנו על קירות המערכת. סולידי משהו. אם להיות כנות - אנחנו לא יודעות הרבה, ועד כה שוחררו רק שני סינגלים מתוך "Grandpa’s Tapes", אבל מזרחי (לשעבר, הקולקטיב) מסביר שפרויקט הסולו הראשון שלו עוצב בעקבות מותו של סבו, שהשאיר לו את ארגז הקלטות שנהג להקשיב להן במונית שבה נהג. הוא ערבב את המזרחית הישנה עם אלקטרונית-מסיבתית עכשווית, איזה שביב של היפ הופ, ואולי רמז קל לארנ'בי? אין ספק שאנחנו מחכות לגלות, אבל בינתיים - נהיה לנו חם. הופעת ההשקה כבר כאן, ואנחנו מקווות שמזרחי יגיע להרבה ביקורים וייתן לנו עוד ממיקס העולמות המרגש הזה.

מתי ואיפה: יום חמישי, 19 במרץ, 20:00 בלבונטין 7 תל אביב



Joseph E-Shine עם "From Above":

קרדיט: Joseph E-Shine

"אהבה, בואי": אסתר רדא וקרולינה

זה היה רק עניין של זמן עד ששתיים מזמרות הנשמה הגדולות של המוזיקה הישראלית יאחדו כוחות. במופע חדש יבצעו השתיים מרפרטואר השירים האישי שלהן, קאברים מיוחדים וגם את הסינגל החדש והמשותף שיצא בקרוב - "אהבה, בואי". המופע, שצפוי להיות מפגן ווקאלי מרהיב רווי בהרמות הדדיות, ילווה בהרכב נגנים חדש: הגיטריסט גיא סטריער על גיטרה, הבסיסט עדי הר צבי, המתופף זוהר ברזילי (כן כן, אחיה הגדול של נטע), הקלידן ליאור רומנו, הסקסופוניסט גל דהן ונגן החצוצרה יובל פלג. יחדיו יפיחו חיים מחדש בקלאסיקות (רדא, למשל, הוציאה לאחרונה אלבומי מחווה לזמרות נינה סימון ובילי הולידיי) וישחקו עם ביצועים חדשים ליצירה של עצמן.

מתי ואיפה: שבת, 21 במרץ, 21:00 במועדון התיאטרון יפו



אסתר רדא עם "Them There Eyes":

קרדיט: ester rada

"ציפורלה והמהפכה"

סדרת המהפכה באופרה הישראלית היא האהבה החדשה שלנו. מופע אחר מופע הם מצליחים לתחח את האדמה התרבותית, להפוך אותה וליצור משהו חדש ואמיץ בעזרת חיבורים לא צפויים בעליל. הפעם, תזמורת המהפכה חוברת לאנסמבל ציפורלה המשובח, שרץ כבר שנים, שולט בעולם הסטנדאפ והצחוק ומטריף קהלים שונים. זה מופע חדש שנוצר במיוחד לסדרת המהפכה על בסיס ההצגה האחרונה של ציפורלה - "סטריאוטיפי". כמובן, אתם כבר יודעים שהומור חד וסרקסטי יהיה מנת חלקו של הצופה, אבל התזמורת הופכת את המופע למרשים ומרחיב לב במיוחד. קדימה, תנו הצצה:

מתי ואיפה: יום שלישי, 24 במרץ, 21:00 בבית האופרה תל אביב



אנסמבל ציפורלה ותזמורת המהפכה עם "סטריאוטיפי":

קרדיט: Tziporela Ensemble - אנסמבל ציפורלה

דף צ'ונקי

דך צ'ונקי המושחזות, הן זעם הנעורים שלא הצלחנו לבטא. כבדות בחוצפה ומשוחררות מחישובים מיותרים, הן מצליחות ליצר Pאנק רוק סמיך ועדכני שמשאיר את הקהל מוקסם, חסר נשימה ומאוהב בחופש. תמי קמינסקי ועדי ברוניצקי, כל אחת - אלמנט אחר של סערה, משאירות אחריהן צלצולים באוזניים ומחשבות שמהדהדות ימים אחר כך. גם שם ההרכב, שהגיע מאביה של קמינסקי - דבצ'ונקי ('ילדות' ברוסית), מבהיר שלמרות שהן כנראה 'Old Souls', ותמיד היו בוגרות מגילן - דף צ'ונקי עדיין מסוגלות לרתום את ההלך המחשבתי הצעיר והמבעבע אל היצירה שלהן, הפרועה וסתורת-השיער. אז השקת אלבומן השני, "Harsh", הוא חגיגת ניצחון אמיתית לכל מי שזוכר איך מרגיש מוח שצועק פנימה, אל עצמו. ולמרות האמור, שאולי נשמע מרתיע - דווקא כיף גדול ומזכך. יחממו ויסמיכו עוד: דה אוריונס.

מתי ואיפה: יום שני, 30 במרץ, 21:00 בבארבי תל אביב



דף צ'ונקי עם "This Isn't A Gimmick, This Isn't A Test"