מחיר: 279-399 שקלים

ההרכב מורצ'יבה יגיע לישראל ב-26 במאי בהאנגר 11 בנמל תל אביב. ההרכב מכר מעל 10 מליון אלבומים ברחבי העולם, שמר על סגנונו הייחודי המשלב ז'אנרים מוזיקליים רבים וסחף אחריו קהל רב לאורך השנים. מחירי הכרטיסים ינועו בין 279 שקלים (במכירה מוקדמת - עמידה בקהל) ל-399 שקלים (כרטיס VIP - ישיבה סביב שולחנות).

» מה עושים היום - לוח האירועים המלא

» לשמור ולגזור: כל ההופעות שמגיעות לארץ

» לוח הופעות היום

» לוח הצגות היום

» אטרקציות לילדים - המדריך השלם

Morcheeba הם האחים פול ורוס גודפרי מלונדון - האחד דיג'יי והשני אינסטרומנטליסט מלונדון. השניים החלו את דרכם כצמד אלקטרו-פופ. בשנת 1996 צירפו אליהם את הזמרת סקיי אדוארדס והקימו יחד את ההרכב. אלבומם "Who Can You Trust" זכה לביקורות חיוביות בעיקר בשל העובדה שלא ניסו להיות מסחריים וקליטים אלא הביאו משהו חדש. בהתאם, ההרכב מסרב להיכלל בקטגוריה מוזיקלית אחת ומשלב פופ עם צ'יל אאוט, סול, פולק, היפ הופ, טריפ הופ, דאנס ואלקטרוניקה ובעירוב הסגנונות הצליח ליצור את הצליל המזוהה והיחודי שלו.



בשנת 1998 יצא אלבומם השני "Big Calm" שסימן שינוי במוזיקה שעשתה הלהקה והורחבה לדאב, נשמה, היפ הופ ורוק פסיכדלי. לאחר ארבעה אלבומים, עזבה אדוארדס לטובת קריירת סולו. האחים צירפו את הזמרת דייזי מרטי לאלבום אחד ולאחריו החליטו להשאר צמד ולארח זמרים באלבומם "Dive Deep" - פרויקט קולות של זמרות וזמרים שלא בהכרח היו ידועים והתגלו באינטרנט ובעמודי מייספייס. באלבום (שזכה לשבחים רבים) השתתפו זמרת משנות ה-70', זמר נורווגי, ראפר וזמרת צרפתיה, והוא שמר על הגרוב ועל השפה המוזיקלית המזוהה של מורצ'יבה.



מדאב לנשמה. מורצ'יבה עם "Blindfold":