מחיר: החל מ-229 שקלים בהתאם למקום הישיבה

ענקית הגראנג' אליס אין צ'יינס תגיע לישראל בתאריך 17 ביולי 2018. המופע יתקיים באמפי בקיסריה.

» לשמור ולגזור: כל ההופעות שמגיעות לארץ

» מה עושים היום - לוח האירועים המלא

» לוח הופעות היום

» לוח הצגות היום

» אטרקציות לילדים - המדריך השלם

הלהקה, אחת מארבע הגדולות שיצאו מסיאטל יחד עם נירוונה, סאונדגארדן ופרל ג'ם, הובילה את מהפכת הגראנג' ונותרה עד היום אחת הלהקות המצליחות והמשפיעות של כל הזמנים. עם 9 מועמדויות לגראמי, מכירות של למעלה מ-20 מיליון אלבומים ברחבי העולם וקהל מעריצים אדוק. עם ריפים כוחניים וטקסטים קודרים יצרו בשותפות נדירה מייסדי הלהקה ג'רי קנטרל (גיטריסט וסולן) ולין סטיילי (סולן), הרמוניה מלאת רגש עם טקסטים של קנטרל ושורשים בעולמות המטאל. ההיתוך המדויק זיכה אותם בעדת מעריצים מקרב המטאל, הגראנג' והאנדרגראונג כאחד. אלבומם השני "Dirt" כבש את MTV והאי.פי הבא שלהם "Jar Of Flies" נכנס לראש המצעד האמריקאי עם להיטים כמו No Excuses", "Stay Away", "Rotten Apple".



לין סטילי נאבק שנים בהתמכרויות להרואין וקוקאין שמנעו ממנו להופיע, עד שלבסוף נכנע ב-2002 ונמצא מת בביתו. מייק סטאר המתופף המקורי של הלהקה נפטר ממנת יתר מאוחר יותר. לב הלהקה נותר הסולן והכותב העיקרי ג'רי קנטרל ואת השניים החליפו בזמנים שונים מייק אינז (הגיטריסט של אוזי אוסבורן) וויליאם דובאל שהצטרף בשני האלבומים האחרונים למלא את הנעליים הענקיות של סטילי בהצלחה שהובילה לשתי מועמדויות לגראמי על ביצוע הרוק הכי טוב של השנה בשני האלבומים האחרונים ככה שההתרגשות והציפיות של המעריצים רק התגברו לקראת האלבום הבא וסיבוב ההופעות הקרב.

ריפים כוחניים וטקסטים קודרים. אליס אין צ'יינס עם "Would?":