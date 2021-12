האלבום החדש של דיימון אלברן הוא תזכורת לקסם של כפתור השאפל

האלבום The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows אקלקטי ולא אחיד ברמתו, אך המעברים בין הקטעים יוצרים אפקט מפתיע ומחדש. ברגעיו הטובים, הוא כמו מסע מנחל מתפתל ומסולע אל זרועותיו של אוקיינוס רוגע