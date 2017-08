אוי לא, עוד שיר על אטרףףףףף בחוף הים

בסרט "בלוז" של ספייק לי יש סצינה בלתי נשכחת שבה דנזל וושינגטון, בתפקיד חצוצרן הג'ז הסופר־קול, עומד על הבמה ועושה פרפראזה אירונית על "What the world needs now is love", שירם המתקתק של ברט בכרך והאל דייוויד. "What the world needs now…", שר וושינגטון, ואז מחכה כמה שניות וממשיך: "… is not another love song". הסצינה הזאת עולה במחשבה למשמע השיר החדש של עדן בן זקן. מה שהעולם זקוק לו עכשיו... הוא לא עוד שיר על אטרףףףףף בחוף הים. די, היה לנו מספיק מזה בשבועות האחרונים. או שזה רק אני. אם בן זקן תתחיל...