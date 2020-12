חובבי הביטלס יופתעו לטובה מהאלבום החדש של פול מקרטני

מעניין מה פול מקרטני חושב על סמיכות זמני היציאה של אלבומו החדש, "מקרטני 3", ושל הפרומו ל-The Beatles: Get Back, סרטו של פיטר ג'קסון על הקלטות האלבום Let It Be ושירת הברבור של הדגולה בלהקות. סביר להניח שההחלטה להוציא את הפרומו שלושה ימים בלבד אחרי צאת האלבום היתה על דעתו של מקרטני, ששותף להפקת Get Back. אולי אפילו בעידודו, במחשבה שההד האוניברסלי שיחוללו בוודאי הצילומים שמציגים את חברי הביטלס עושים שטויות באולפן ונהנים מכל רגע (תוך כדי שהם מפגינים מודעות חריפה, כמעט מכאיבה, לכך שהם מצולמים כל הזמן) – יגביר את הווליום הציבורי של האלבום החדש של מקרטני (וגם של סינגל חג המולד החביב שרינגו סטאר הוציא יום לפני האלבום של מקרטני).